Doanh số xuống thấp, hãng xe sang 'lấn sân' bất động sản

Aston Martin lên kế hoạch khai trương dự án nhà ở 18 tầng tại Florida trong 4 năm nữa.

Aston Martin Residences Miami đã khai trương vào năm ngoái và đã thành công rực rỡ, 99% căn hộ đã được đặt mua trước khi mở bán. Với nhu cầu cao, không có gì ngạc nhiên khi một tòa tháp hạng sang 18 tầng mới đang dần hình thành trên bờ biển Đại Tây Dương của Florida.

Tọa lạc tại Daytona Beach, Florida, dự án mới nhất là sự hợp tác giữa Aston Martin và Valor Real Estate Development. Dự án sẽ hướng ra một trong những bãi biển nổi tiếng nhất thế giới và chỉ cách sân đua Daytona vài phút di chuyển.

Stefano Saporetti, Giám đốc Đa dạng hóa Thương hiệu của Aston Martin, giải thích: "Bất động sản là một sự mở rộng thương hiệu liền mạch, với tầm nhìn chiến lược của chúng tôi tập trung vào việc phát triển Aston Martin vượt ra ngoài thế giới ôtô".

Tin tức này được đưa ra vào thời điểm mảng kinh doanh ô tô của Aston Martin đang gặp nhiều khó khăn. Gần đây, công ty đã cắt giảm triển vọng năm 2025 lần thứ hai trong năm nay, với lý do dự kiến ​​doanh số bán xe giảm.

Theo thông tin từ Carscoops, lượng xe giao trong quý III/2025 đã giảm 13% xuống còn 1.641 xe do thuế quan và nhu cầu suy yếu tại Bắc Mỹ và Châu Á. Khoản lỗ hiện được dự đoán sẽ vượt quá 139 triệu USD , đảo ngược dự báo trước đó về việc có lãi trở lại.

Tại Việt Nam, thương hiệu Aston Martin không còn quá xa lạ trong bộ sưu tập của các người chơi xe nổi tiếng trong nước. Hãng xe Anh quốc hiện chỉ phân phối chính hãng duy nhất một dòng xe ở Việt Nam là DBX. Mẫu SUV này được giới thiệu vào tháng 11/2022, đi kèm giá bán dao động 16,4- 21,3 tỷ đồng tùy phiên bản.