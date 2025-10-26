Động cơ điện mạnh hơn 1.000 mã lực nhưng chỉ nặng 13 kg

Động cơ điện của Yasa có tỉ lệ công suất/khối lượng tốt nhất thế giới, đạt mức 59 kW/kg.

Yasa, công ty sản xuất động cơ điện tại Anh thuộc sở hữu của Mercedes-Benz, vừa phá vỡ kỷ lục chế tạo động cơ điện về mật độ công suất. Công nghệ mới này cho phép động cơ đạt 59 kW/kg, nhỉnh hơn 3 kW/kg so với kỷ lục cách đây vài tháng cũng được tạo ra bởi Yasa.

Bên cạnh mật độ công suất ấn tượng, khối động cơ mới này chỉ nặng 12,7 kg nhưng lại tạo ra công suất cực đại ngắn hạn là 750 kW, tương đương 1.006 mã lực. Ở mức công suất ổn định, động cơ duy trì ở mức 350-400 kW, tương đương 469-604 mã lực.

Công ty này cho biết các số liệu ghi nhận không phải từ lý thuyết hay giả lập trên máy tính mà là thử nghiệm thực tế. Yasa cũng tiết lộ công nghệ này hoàn toàn có thể sản xuất trên dây chuyền mở rộng và không sử dụng các vật liệu khác biệt.

Nhà sáng lập kiêm Giám đốc Công nghệ (CTO) Tim Woolmer gọi thành tựu này là một sự xác nhận quan trọng cho thiết kế động cơ điện từ thông trục thế hệ tiếp theo của Yasa, khác biệt so với các động cơ hướng tâm thông thường ở chỗ sử dụng rotor mỏng hơn với hình đĩa, có thể tạo ra mô-men xoắn và công suất lớn hơn với cùng khối lượng.

Mercedes-Benz đã mua lại Yasa vào năm 2021 và sẽ sử dụng công nghệ động cơ điện từ thông trục của công ty Oxfordshire này trên mẫu siêu sedan và SUV đầu bảng sắp ra mắt.