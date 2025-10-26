Sharp ra mắt concept xe điện, sẵn sàng đưa vào sản xuất

Thương hiệu điện máy Sharp biến mẫu concept minivan thuần điện LDK+ thành một phần mở rộng thông minh của ngôi nhà.

Trong nhiều thập kỷ, Sharp được biết đến như một biểu tượng của đồ điện tử gia dụng Nhật Bản. Mới đây, thương hiệu chính thức trình làng phiên bản hoàn thiện hơn của mẫu xe điện ý tưởng Sharp LDK+, đánh dấu bước tiến sâu hơn vào lĩnh vực ôtô.

Sharp LDK+ là kết quả hợp tác giữa 2 ông lớn trong ngành sản xuất điện tử Sharp và Foxconn. So với nguyên mẫu năm 2024, thiết kế mới đã tiến gần hơn tới sản phẩm thương mại.

Dựa trên nền tảng xe điện của Foxconn, Sharp LDK+ mới sẽ ra mắt tại Triển lãm Japan Mobility Show cuối tháng này. Đây là kết quả hợp tác giữa Sharp và "gã khổng lồ sản xuất" Đài Loan, tận dụng sức mạnh R&D và chuỗi cung ứng sẵn có của Foxconn để biến tầm nhìn của Sharp thành hiện thực.

So với nguyên mẫu năm 2024, Sharp LDK+ mới tiến gần hơn tới sản phẩm thương mại. Phần thân xe giờ mang dáng dấp của một chiếc minivan truyền thống, từ bỏ kiểu thiết kế đầu ngắn "cab-over" trước đây. Đầu xe nổi bật với dải đèn LED kéo dài theo chiều rộng, tích hợp vào lưới tản nhiệt kín cùng logo Sharp ở giữa.

Nội thất của Sharp LDK+ gây ấn tượng với không gian mở, trang bị máy chiếu và màn hình thu gọn phía trên hàng ghế sau, biến nội thất thành rạp chiếu phim mini hoặc không gian làm việc di động.

Dù kiểu dáng tổng thể vẫn nằm trong vùng an toàn, lớp sơn hai tông màu mang lại chút hiện đại và tinh tế. Xe có cửa trượt hai bên, phần đuôi dựng đứng, cùng gương chiếu hậu và tay nắm cửa truyền thống - những chi tiết cho thấy Sharp đã sẵn sàng đưa chiếc xe vào giai đoạn sản xuất thực tế.

Nội thất của Sharp LDK+ gây ấn tượng với không gian mở nhờ thiết kế không cột B và sàn phẳng. Ghế lái có thể xoay ngược lại phía sau, trong khi cụm điều khiển trung tâm được bố trí hộp tiện ích kèm bàn gấp. Hàng ghế sau ba chỗ được đẩy lùi về phía cuối xe, tạo cảm giác như một phòng khách di động với ánh sáng môi trường dịu nhẹ.

Xe được trang bị nền tảng trí tuệ nhân tạo AIoT, liên kết với các thiết bị gia dụng như điều hòa, tủ lạnh, máy giặt… để học thói quen người dùng và tự động điều chỉnh môi trường.

Sharp định vị LDK+ như một phần mở rộng của phòng khách khi xe đứng yên. Dù đã loại bỏ màn hình 65 inch khổng lồ của bản concept trước đây, thiết kế mới lại trang bị máy chiếu và màn hình thu gọn phía trên hàng ghế sau, biến nội thất thành rạp chiếu phim mini hoặc không gian làm việc di động.

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở công nghệ AIoT – nền tảng trí tuệ nhân tạo kết nối vạn vật do Sharp phát triển. Xe có thể liên kết với các thiết bị gia dụng như điều hòa, tủ lạnh, máy giặt… để học thói quen người dùng và tự động điều chỉnh môi trường. Ngoài ra, LDK+ còn hỗ trợ công nghệ V2H, tích hợp năng lượng mặt trời và hệ thống pin gia đình, giúp xe vừa là phương tiện, vừa là nguồn điện dự phòng cho ngôi nhà.

Sharp LDK+ sử dụng chung khung gầm với Foxconn Model A, mẫu xe được giới thiệu năm ngoái với thiết kế module linh hoạt cho nhiều mục đích sử dụng. Dự kiến phiên bản thương mại của Model A sẽ được trình làng vào năm 2027.

Sharp LDK+ sử dụng chung khung gầm với Foxconn Model A, mẫu xe được giới thiệu năm ngoái với thiết kế module linh hoạt cho nhiều mục đích sử dụng. Dù thông số động cơ và pin vẫn chưa được tiết lộ, Foxconn dự kiến sẽ đưa mẫu minivan riêng của mình ra mắt vào đầu năm 2027, sau đó mở rộng sang các thị trường Đông Nam Á.