Đồng hồ 2 triệu USD đắt nhất Grammy 2025

Dave Free, nhà sản xuất đứng sau thành công của MV Not Like Us, gây ấn tượng với chiếc Urwerk UR-100V SpaceTime. Mẫu đồng hồ sở hữu thiết kế hiển thị vệ tinh đặc trưng cùng tông màu tím nổi bật. Chiếc đồng hồ này có giá bán khoảng 50.000 USD . Ảnh: @davefree/IG, EsperLuxe.