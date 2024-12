Đồng hồ làm từ thiên thạch 1 triệu năm tuổi

Sự khan hiếm của đồng hồ chế tác từ thiên thạch một phần đến từ giá thành đắt đỏ của vật liệu này. Toledano từ chối tiết lộ chi phí cho mảnh thiên thạch được sử dụng, nhưng ông cho biết giá thiên thạch thô trên mỗi gram có giá đắt vượt xa vàng. Không ngạc nhiên khi chiếc đồng hồ nguyên mẫu này dự kiến sẽ được bán với giá từ 8.000 đến 16.000 USD tại phiên đấu giá Time for Art, do Phillips Watches tổ chức ở New York (Mỹ) vào ngày 7/12.