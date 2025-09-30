Đồng hồ Thụy Sĩ giá 10.500 USD, không phải ai có tiền cũng mua được

Tudor vừa bổ sung biến thể mới cho dòng 1926 với tính năng lịch tuần trăng, lần đầu tiên xuất hiện trong danh mục của thương hiệu. Mẫu 1926 Luna có vỏ thép không gỉ 39 mm, hoàn thiện bóng toàn bộ, kết hợp dây đeo 7 mắt xen kẽ đánh xước và đánh bóng. Dưới mặt kính sapphire cong, người dùng có thể theo dõi chu kỳ mặt trăng trong 30 ngày, với cửa sổ moonphase đặt tại vị trí 6 giờ. Đồng hồ đồng thời hiển thị lịch ngày ở góc 3 giờ. 3 lựa chọn mặt số gồm đen, xanh lam và champagne, đều hoàn thiện hiệu ứng chải tia. Các cọc số dạng vạch kết hợp chữ số Ả Rập tại các góc 2, 4, 8, 10 và 12 giờ. Trên nền đen, chi tiết hiển thị phủ vàng; trên nền xanh lam dùng bạc; còn với nền champagne là màu đen. Cỗ máy có giá 2.400 CHF (khoảng 3.000 USD ). Ảnh: Tudor.