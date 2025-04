Đồng hồ trang sức ngày càng nhiều trên cổ tay đàn ông

“Đồng hồ càng to, càng đắt, càng tốt” không còn là chân lý chọn phụ kiện của phái mạnh. Trên thảm đỏ, sàn diễn, không hiếm thấy nhiều nghệ sĩ, ngôi sao chọn những cỗ máy có đường kính nhỏ, mặt số trang trí cầu kỳ hay đính đá, vốn được xếp vào danh mục dành cho nữ giới, theo Financial Times. Mở đầu trào lưu có thể kể đến rapper Tyler, The Creator với thiết kế Cartier Coulissant Baguette năm 1946, mẫu đồng hồ nhỏ nhắn, đính đá baguette, từng “gây sốt” khi anh đeo trên phố. Ảnh minh họa: John Goldberger, @feliciathegoat/IG.