Đồng hồ xa xỉ Pháp bị chê 'Thụy Sĩ hóa'

Piaget vừa giới thiệu mẫu Andy Warhol “Collage”, phiên bản giới hạn 50 chiếc, tái hiện một trong những chân dung tự họa nổi tiếng của nghệ sĩ tiên phong dòng pop art. Mặt số được tạo thành từ onyx đen, serpentine vàng Namib, opal hồng và chrysoprase xanh, ghép lại bằng kỹ thuật marquetry, nghệ thuật khảm ghép đá thủ công đòi hỏi độ chính xác cao. Nền onyx đen được chọn không chỉ vì tương phản thị giác, mà còn là chi tiết gợi nhắc đến chiếc đồng hồ Piaget mà Warhol từng đeo vào năm 1973. Các lát đá được sắp lớp, tạo hiệu ứng nổi, phẳng đan xen, gợi liên tưởng đến phong cách cắt dán đặc trưng trong tranh của ông. Cỗ máy với vỏ vàng 18 carat được bán với giá 128.000 AUD (khoảng 170.000 USD ). Ảnh: Monochrome Watches.