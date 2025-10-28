Đồng hồ xa xỉ Pháp bị chê 'Thụy Sĩ hóa'

|
Tuần qua, các hãng đồng hồ xa xỉ phát hành nhiều cỗ máy mới cho thấy sự phong phú trong cách các thương hiệu tiếp cận kỹ thuật chế tác và ngôn ngữ thiết kế. Patek Philippe bất ngờ giới thiệu một mẫu Gondolo ứng dụng kỹ thuật khắc kính sapphire hoàn toàn mới. Breguet tiếp nối kỷ niệm 250 năm bằng bộ máy 10 Hz có độ chính xác ±1 giây. Trong khi Piaget gợi lại tinh thần pop art của Andy Warhol bằng nghệ thuật khảm đá thủ công. Dưới đây, On Wrist giới thiệu 5 đồng hồ ấn tượng trong tuần cuối tháng 10. Ảnh minh họa: Zenith.
Lấy cảm hứng từ mẫu Golden Ellipse trong bộ sưu tập Rare Handcrafts 2022, Patek Philippe vừa giới thiệu phiên bản Gondolo Serata “Zebra” với mặt số tạo hiệu ứng ba chiều. Thay vì dùng men cloisonné như bản gốc, hãng lần đầu ứng dụng kỹ thuật khắc và sơn mài đen trên cả hai mặt kính sapphire để tạo hiệu ứng thị giác sâu, mô phỏng vân ngựa vằn. Mặt số được lấy cảm hứng trực tiếp từ mẫu Ellipse thủ công hiếm, song chi tiết đáng chú ý hơn là việc Patek chọn sử dụng bộ máy quartz, theo SJX Watches, quyết định có thể khiến một số người yêu đồng hồ cơ thất vọng. Vỏ vàng hồng của Gondolo Serata “Zebra” được nạm 94 viên đá spessartite cắt tròn, chuyển sắc từ đỏ sẫm sang cam tangerine. Đồng hồ có giá 51.641 USD. Ảnh: Patek Philippe.
Breguet tái sinh di sản 10 Hz cho kỷ niệm 250 năm. Mẫu Classique 7225 đạt độ chính xác ±1 giây mỗi ngày. Bộ máy này lần đầu xuất hiện năm 2013, sử dụng cơ chế magnetic pivot cho bánh lắc, cho phép đạt tần số dao động 72.000 nhịp/giờ. Điểm thú vị nằm ở hai mặt số phụ hiển thị giây, mặt bên phải hoạt động liên tục, trong khi mặt bên trái có thể kích hoạt như một cơ chế flyback 60 giây thông qua nút bấm tại góc 8 giờ, cho phép đo thời gian ngắn tương tự chronograph một phút. Đồng hồ có giá 76.100 GBP (khoảng 101.000 USD). Ảnh: Breguet.
Tuy nhiên, theo Monochrome Watches, Classique 7225 đánh mất phần nào vẻ cổ điển vốn gắn liền với dòng Classique khi loại bỏ gờ khía đồng xu và chân càng hàn, hai chi tiết được xem như “chữ ký” của thương hiệu. Việc thay thế bằng dáng vỏ bo cong, càng liền khối giúp tổng thể hiện đại hơn, nhưng cũng khiến mẫu kỷ niệm này “trông giống đồng hồ Thụy Sĩ nói chung hơn là một chiếc Breguet”. Ảnh: Breguet.
Piaget vừa giới thiệu mẫu Andy Warhol “Collage”, phiên bản giới hạn 50 chiếc, tái hiện một trong những chân dung tự họa nổi tiếng của nghệ sĩ tiên phong dòng pop art. Mặt số được tạo thành từ onyx đen, serpentine vàng Namib, opal hồng và chrysoprase xanh, ghép lại bằng kỹ thuật marquetry, nghệ thuật khảm ghép đá thủ công đòi hỏi độ chính xác cao. Nền onyx đen được chọn không chỉ vì tương phản thị giác, mà còn là chi tiết gợi nhắc đến chiếc đồng hồ Piaget mà Warhol từng đeo vào năm 1973. Các lát đá được sắp lớp, tạo hiệu ứng nổi, phẳng đan xen, gợi liên tưởng đến phong cách cắt dán đặc trưng trong tranh của ông. Cỗ máy với vỏ vàng 18 carat được bán với giá 128.000 AUD (khoảng 170.000 USD). Ảnh: Monochrome Watches.
Zenith mở rộng dòng Defy Skyline với phiên bản tourbillon bằng vàng hồng 18K, lần đầu tiên chất liệu này được sử dụng cho cấu trúc thiết kế đặc trưng của bộ sưu tập. Vỏ 41 mm vẫn giữ hình khối đa giác quen thuộc với bezel 12 cạnh, bề mặt được đánh xen kẽ giữa chải satin và bóng gương, làm nổi bật các đường cắt góc đặc trưng. Núm vặn được cố định bằng vít, với khả năng chống nước 100 m, biến tourbillon trở nên thực dụng hơn cho đời sống thường ngày. Mặt số tông gạch đỏ được hoàn thiện đồng điệu cùng dây cao su cùng màu, đi kèm khóa gập vàng hồng. Đồng hồ có giá 89.900 CHF (khoảng 119.000 USD). Ảnh: Monochrome Watches.
Để kỷ niệm 75 năm thành lập của nhà bán lẻ Seddiqi & Sons, HYT giới thiệu bộ ba S1 Trilogy gồm 3 phiên bản độc bản, lấy cảm hứng từ cảnh quan tự nhiên Trung Đông. Mẫu Blue gợi sắc nước của vịnh Ả Rập, Green tượng trưng cho sức sống trỗi dậy giữa sa mạc, còn Sand mô phỏng gam màu cát khô đặc trưng vùng đất này. Cả ba đều có chi tiết logo “7S” dập nổi trên núm vặn nhằm tôn vinh mốc kỷ niệm 75 năm của Seddiqi. Ảnh: HYT.
Cơ chế hiển thị thời gian vẫn là điểm nổi bật của HYT, ống thủy tinh borosilicate siêu mảnh chỉ 0,8 mm đường kính chứa hai loại chất lỏng không hòa tan, một trong suốt, một có màu. Ranh giới giữa hai chất lỏng được gọi là “meniscus”. Khi cơ chế cơ học trong đồng hồ hoạt động, meniscus sẽ di chuyển dọc theo ống, thay cho kim giờ. Đồng hồ có giá từ 64.000 CHF (khoảng 80.000 USD). Ảnh: HYT.
On Wrist là series cập nhật thông tin hàng tuần về các mẫu đồng hồ mới nhất từ khắp nơi trên thế giới, đến từ các thương hiệu nổi tiếng và cả những cái tên mới nổi bật, từ đó phản ánh xu hướng chơi đồng hồ hiện nay.
