Đồng hồ xa xỉ đo chuyển động của Trái Đất

Tuần qua các thương hiệu độc lập và những nhà chế tác lâu đời cùng kể lại câu chuyện của thời gian theo cách riêng. De Bethun vốn quen thuộc với bảng màu lạnh của titan xanh và xám, bất ngờ chuyển hướng sang tông vàng hổ phách với DB28xs Yellow Tones. Ở hướng khác, Zenith Defy Zero G tiếp tục hành trình chinh phục trọng lực bằng cơ chế “Gravity Control”, module hồi chuyển giữ cho bộ điều tốc luôn cân bằng. Còn Ulysse Nardin khơi dậy tinh thần thủ công qua Freak [S Enamel], cỗ máy được phủ lớp men trong suốt lên mặt số guilloché tạo chiều sâu và ánh sáng như tác phẩm nghệ thuật. Dưới đây, On Wrist giới thiệu các đồng hồ ấn tượng trong tuần 3 tháng 10. Ảnh minh họa: Zenith.