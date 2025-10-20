Đồng hồ xa xỉ đo chuyển động của Trái Đất

|
Tuần qua các thương hiệu độc lập và những nhà chế tác lâu đời cùng kể lại câu chuyện của thời gian theo cách riêng. De Bethun vốn quen thuộc với bảng màu lạnh của titan xanh và xám, bất ngờ chuyển hướng sang tông vàng hổ phách với DB28xs Yellow Tones. Ở hướng khác, Zenith Defy Zero G tiếp tục hành trình chinh phục trọng lực bằng cơ chế “Gravity Control”, module hồi chuyển giữ cho bộ điều tốc luôn cân bằng. Còn Ulysse Nardin khơi dậy tinh thần thủ công qua Freak [S Enamel], cỗ máy được phủ lớp men trong suốt lên mặt số guilloché tạo chiều sâu và ánh sáng như tác phẩm nghệ thuật. Dưới đây, On Wrist giới thiệu các đồng hồ ấn tượng trong tuần 3 tháng 10. Ảnh minh họa: Zenith.
|
Không ai ngờ Urwerk, thương hiệu nổi tiếng với những thiết kế vệ tinh xoay, lại giới thiệu một mẫu đồng hồ kim trung tâm. UR-10 SpaceMeter đánh dấu hướng đi mới trong dòng Special Projects, nhưng vẫn giữ tinh thần cơ học phức tạp vốn là DNA của hãng. Theo Urwerk, nguồn cảm hứng cho UR-10 SpaceMeter đến từ chiếc đồng hồ thiên văn thế kỷ 19 của Gustave Sandoz, hiện vật được cha của thợ đồng hồ Felix Baumgartner phục chế và gìn giữ. Mẫu đồng hồ giới hạn 25 chiếc, giá bán 70.000 CHF (khoảng 78.000 USD). Ảnh: Monochrome Watches.
|
Trên mặt số, ba mặt phụ hoạt động như những “thiết bị thiên văn học” thu nhỏ. Ở vị trí 2 giờ, mặt phụ EARTH đo quãng đường Trái Đất di chuyển trong vòng quay quanh trục của chính mình, hiển thị theo từng 10 km, chia nhỏ đến 500 m. Ở góc 4 giờ, mặt phụ SUN ghi lại khoảng cách hành tinh di chuyển trên quỹ đạo quanh Mặt Trời, tăng dần theo từng 20 km, mỗi vòng đầy tương ứng với 1.000 km. Còn ở góc 9 giờ, mặt phụ ORBIT kết hợp cả hai chu trình, đồng bộ hóa hai thang đo để biểu diễn đồng thời 1.000 km chuyển động quay và 64.000 km quỹ đạo. Ảnh: Monochrome Watches.
|
Hãng đồng hồ độc lập De Bethune tiếp tục thử nghiệm với titan qua phiên bản DB28xs Yellow Tones. Mẫu đồng hồ mới giữ nguyên triết lý thiết kế tương lai của dòng DB28, nhưng được thu gọn còn 39 mm và phủ tông vàng hổ phách đặc trưng. Khác với những gì tên gọi gợi ý, lớp vàng trên vỏ máy không đến từ kim loại quý mà được tạo ra bằng kỹ thuật oxy hóa nhiệt độc quyền của hãng. Bộ máy DB2115V14 sản xuất nội bộ được đặt ở trung tâm, phô bày các chi tiết cơ khí dưới lớp hoàn thiện tỉ mỉ. Đồng hồ có giá 92.000 CHF (khoảng 115.000 USD). Ảnh: De Bethune.
|
Zenith Defy Zero G 160th Anniversary Edition là cỗ máy được ra mắt nhân dịp kỷ niệm 160 năm thành lập của thương hiệu Thụy Sĩ. Thời gian được hiển thị lệch tâm tại góc 12 giờ trên mặt phụ bằng đá lapis lazuli. Kim và cọc số mạ rhodium, phủ dạ quang SLN C1. Kim giây nhỏ nằm ở góc 9 giờ, trong khi thang đo năng lượng dự trữ bố trí ngang tầm núm vặn. Phần còn lại của mặt số được để trống, phô bày những cầu nối mảnh gợi hình ngôi sao, xen kẽ tông xanh và rhodium, làm nổi bật mô-đun Zero G ở góc 6 giờ cùng bộ máy El Primero 8812S lên dây tay. Cỗ máy có số lượng giới hạn 10 chiếc, giá bán 190.000 GBP (khoảng 230.000 USD). Ảnh: Monochrome Watches.
|
Tuần qua, Ulysse Nardin trình làng Freak [S Enamel], mẫu giới hạn gồm hai biến thể màu đỏ và xanh ngọc, mỗi màu chỉ 50 chiếc. Mặt số trước hết được khắc họa tiết guilloché, sau đó phủ nhiều lớp men trong suốt, tạo hiệu ứng ánh sáng sâu và chuyển sắc tinh tế. Bên dưới lớp men, cỗ máy UN-251 vẫn vận hành theo nguyên lý carousel, toàn bộ bộ máy quay quanh trục trung tâm để hiển thị giờ, thay thế hoàn toàn cho kim và mặt số truyền thống. Đồng hồ có giá 286.500 AUD (khoảng 186.000 USD). Ảnh: Monochrome Watches.
|
Kỷ niệm 250 năm thành lập, Breguet dành trọn tâm huyết cho Reine de Naples, bộ sưu tập nữ giới gắn liền với nguồn gốc hoàng gia và hình dáng oval đặc trưng. Dòng sản phẩm mới gồm hai mẫu Reine de Naples 9935 và 8925, nổi bật với dây đeo vàng nguyên khối cùng hệ thống kim cương bao quanh. Cả hai mẫu đều tiếp nối đặc trưng thiết kế với núm vặn đặt ở góc 4 giờ và mặt số lệch tâm. Đồng hồ có giá khởi điểm từ 49.000 CHF (khoảng 62.000 USD). Ảnh: Breguet.
|
Mẫu Reine de Naples 9935 sở hữu kích thước lớn hơn cùng bộ máy mới, nổi bật với mặt số aventurine lấp lánh như bầu trời sao. Chất liệu aventurine, vốn được tạo nên từ thủy tinh pha hạt đồng, mang đến hiệu ứng phản chiếu ánh sáng dịu và sâu. Trong khi đó, phiên bản 8925 nhỏ hơn giữ nguyên bộ máy hiện có nhưng được trang bị dây đeo vàng nguyên khối hoàn toàn mới, đi kèm lớp nạm kim cương bao quanh vỏ, tăng thêm độ sang trọng cho tổng thể. Ảnh: Breguet.
|
Trong số những kỹ thuật trang trí cổ xưa của ngành đồng hồ, plique-à-jour được xem là một trong những thử thách lớn nhất, men trong suốt được phủ lên khung kim loại mảnh mà không có lớp nền phía sau, cho phép ánh sáng xuyên qua giống như kính màu của nhà thờ Gothic. Czapek đã chọn kỹ thuật này cho phiên bản Antarctique Plique-à-Jour, giới hạn chỉ 10 chiếc. Mặt số bán trong suốt không chỉ là điểm nhấn thẩm mỹ mà còn hé lộ bộ máy SXH7 Calibre từ phía trước. Đồng hồ có giá 61.200 CHF (khoảng 68.000 USD). Ảnh: Czapek.
On Wrist là series cập nhật thông tin hàng tuần về các mẫu đồng hồ mới nhất từ khắp nơi trên thế giới, đến từ các thương hiệu nổi tiếng và cả những cái tên mới nổi bật, từ đó phản ánh xu hướng chơi đồng hồ hiện nay.
