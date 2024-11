Động thái của BYD giữa cuộc chiến giá xe điện tại Trung Quốc

Một email bị lộ cho thấy BYD đề nghị nhà cung cấp tiến hành giảm giá 10% để gia tăng tính cạnh tranh cho ôtô du lịch của hãng.

Theo Carscoops, cuộc chiến giá xe điện ở Trung Quốc chưa thể hạ nhiệt, thậm chí đang có dấu hiệu gia tăng với tốc độ khá nhanh.

Các báo cáo gần đây cho biết BYD - hãng xe điện lớn hàng đầu thế giới - dường như đang gây sức ép buộc các nhà cung cấp cắt giảm chi phí. Chuyên trang Carscoops đánh giá chiến lược này có thể gây ra một làn sóng giảm giá khác diễn ra trên phạm vi toàn ngành.

Thông tin này xuất phát từ một email bị rò rỉ do Phó chủ tịch điều hành He Zhiqi gửi đến các nhà cung cấp, tiết lộ kế hoạch cắt giảm chi phí mạnh mẽ mà BYD nhắm đến.

Với tiêu đề “Yêu cầu giảm chi phí ôtô du lịch của BYD trong năm 2025”, nội dung email đề nghị một nhà cung cấp giảm giá 10% vào năm tới.

“Để tăng khả năng cạnh tranh của ôtô du lịch BYD, chúng tôi cần toàn bộ chuỗi cung ứng cùng nhau chung tay và tiếp tục giảm chi phí”, ông He Zhiqi viết trong email.

Trao đối với The New York Times, BYD xác nhận email nói trên do hãng gửi đi. Phát ngôn viên của hãng xe Trung Quốc cho rằng việc mặc cả hàng năm với các nhà cung cấp là thông lệ phổ biến trong ngành ôtô.

Người này cho rằng BYD thường đưa ra mục tiêu giảm giá cho các nhà cung cấp, đồng thời nhấn mạnh đây không phải là bắt buộc và có thể thương lượng được.

Cuộc chiến giá xe điện ở Trung Quốc có lợi cho khách hàng, nhưng gây ra áp lực không nhỏ với các hãng xe.

Theo Carscoops, cuộc chiến giá xe điện ở Trung Quốc đã diễn ra trong 2 năm qua, đẩy các nhà sản xuất ôtô nhỏ lẻ rời cuộc chơi, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa một số hãng xe.

Cuộc chiến này cũng giúp các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc và phương Tây xích lại gần nhau, với điển hình gần đây là cú bắt tay giữa Volkswagen với Xpeng hồi cuối tháng 2.

Cuộc cạnh tranh khốc liệt giúp giá bán ôtô điện xuống mức thấp, có lợi cho người tiêu dùng nhưng cũng đồng thời gia tăng áp lực, buộc các nhà sản xuất ôtô phải tìm ra cách thức mới nhằm cắt giảm chi phí, duy trì hoạt động.

Giữa bối cảnh đó, BYD vẫn đang trên đà tiến đến mục tiêu doanh số 3,6 triệu xe trong năm nay. Biên lợi nhuận gộp quý III của hãng đạt 21,9%, tức cao hơn đáng kể so với nhiều đối thủ.

Tờ The New York Times đánh giá nếu có thể duy trì đà tăng trưởng doanh số như hiện tại, lượng tiêu thụ ôtô thường niên của BYD có thể sớm vượt mặt các hãng truyền thống như Ford và Honda.

BYD trên đường hoàn thành mục tiêu doanh số 3,6 triệu xe trong năm nay.

Trước động thái của BYD, một vài hãng xe đối thủ cũng chuẩn bị các đợt cắt giảm chi phí tương tự.

Thương hiệu Maxus thuộc tập đoàn SAIC Motor gần đây đã gửi một lá thư đến các nhà cung cấp, yêu cầu giảm 10% chi phí với lý do tình trạng cung vượt cầu đang diễn ra tại thị trường Trung Quốc.

Trong bức thư, Maxus cho rằng ngày càng có nhiều hãng xe mới ra mắt, còn cuộc chiến giá cả thì chưa có dấu hiệu dừng lại.

Tesla công bố giảm 4% giá bán Model Y tại Trung Quốc, tương đương giảm giá khoảng 1.400 USD so với mức niêm yết ban đầu.

Theo Carscoops, động thái này chỉ ra những nỗ lực của Tesla nhằm bắt kịp BYD và các hãng xe Trung Quốc khác, đảm bảo duy trì sức cạnh tranh ở một thị trường mà mức độ thành công ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào giá bán.