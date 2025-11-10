Dòng tin nhắn người trôi dạt ở biển Lý Sơn gửi vợ trước khi mất tích

Trước khi chồng mất liên lạc giữa tâm bão, bà Hà nhận được tin nhắn ông hứa về với vợ. Những gì xảy ra sau đó là ký ức kinh hoàng với cả hai.

Ông Sanh đang được điều trị tại Trung tâm y tế Quân Dân y đặc khu Lý Sơn. Ảnh: M.H.

Sáng 10/11, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi, đến Trung tâm Y tế Quân - Dân y, trao tặng bằng khen cho ông Lê Văn Sanh (37 tuổi), ông Phan Duy Quang (47 tuổi) - đều là nhân viên Ban quản lý cảng Lý Sơn, cùng ngụ thôn Tây An Hải - và ông Lê Thanh Hùng (chủ tàu An Vĩnh Express) về hành động dũng cảm cứu người trong cơn bão số 13.

Nói với Tri Thức - Znews, ông Lê Văn Sanh cho biết trải qua hơn 40 giờ giành giật mạng sống từ cơn sóng dữ, ông vẫn không hối hận với quyết định chèo thúng ra khơi cứu người vào chiều 6/11.

"Thời điểm hay tin người thân gặp nguy hiểm, tôi không nghĩ nhiều về sự sống hay cái chết. Bản năng thôi thúc tôi cứu người cho bằng được. Thoát cơn nguy, tôi may mắn được trở về với vòng tay của gia đình, của người dân Lý Sơn và sự yêu thương của mọi người trên cả nước", ông nói.

"15h30 anh về với em"

Đây là dòng tin nhắn ông Lê Văn Sanh gửi cho vợ là bà Nguyễn Thị Hà chiều 6/11, trước khi hay tin có người nhảy xuống biển.

Bà Hà còn nhớ sáng hôm đó, ông Sanh đưa vợ đi làm, sau đó đến cảng trực ban theo lịch đã phân công. Quá trưa nhưng không thấy chồng về, trời lại nổi gió mạnh, bà nóng ruột, lòng cuộn trào theo sóng biển. Bà bốc điện thoại gọi cho chồng và nhận được dòng tin nhắn: "Tí 15h30 anh về với em".

Tạm yên lòng một lúc, khoảng 15h, người phụ nữ đang ngóng chồng bàng hoàng khi nhận cuộc gọi báo tin có người đã nhảy xuống biển, cần cứu gấp. Sau đó, bà bặt tin chồng. Theo dõi tin tức qua mạng, bà quặn lòng nhìn cảnh ông Sanh đứng trên chiếc thúng chòng chành, lênh đênh giữa biển khơi.

"Anh bỏ em và con lại rồi sao anh ơi", bà Hà đau đớn, liên tục đăng tin trên Facebook nhờ mọi người tìm chồng.

Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, trao bằng khen cho ông Sanh sáng 10/11. Ảnh: M.H.

Trôi dạt vô định trên biển, ông Sanh trải qua hai ngày dài đằng đẵng và ám ảnh giữa sóng bão. Ông nghĩ nếu buông xuôi, mình chỉ còn đường chết. Vì thế, người đàn ông 37 tuổi cố cầm cự, nhặt được gì ăn nấy và sống sót nhờ quả táo thối cùng chai nước uống dở.

"Tôi nghĩ bụng chắc mình không qua nổi kiếp nạn này, nhưng nhớ lại gia đình đang chờ, tôi chỉ biết cố gắng", ông Sanh cho hay.

Trên đảo nhỏ, bà Hà cứ chờ, cứ cầu nguyện, không thể chợp mắt bởi hình ảnh chiếc thúng và chồng trên biển vẫn ám ảnh trong đầu. Đến ngày 8/11, người dân ra khơi tìm kiếm báo tin đã phát hiện ông Sanh. "Tìm thấy rồi, ảnh còn sống chị ơi", câu nói xé tan nỗi u ám của bà trong suốt 2 ngày qua.

"Tôi không biết từ đâu mà bà con đến nhà rất đông khi biết tin chồng tôi đã được vớt. Chúng tôi cùng nhau òa khóc. Anh đã không thất hứa với tôi. Anh đã về", bà Hà nghẹn ngào kể.

23h ngày 8/11, người dân sống tại đặc khu Lý Sơn vỡ òa cảm xúc vì cả 3 người dân bị trôi dạt đều đã được cứu sống. Dọc lối vào cầu cảng Bến Đình, hàng nghìn người bao vây, bắn pháo hoa chúc mừng kỳ tích xuất hiện.

Ông Đoàn Khắc Anh Duyệt (Trưởng phòng Quản lý và Khai thác Lý Sơn thuộc Ban Quản lý cảng tỉnh Quảng Ngãi), một trong số người trực tiếp cứu ông Sanh trên tàu An Vĩnh Express, cho biết trong suốt quá trình tìm kiếm, các thành viên trong đoàn luôn trong trạng thái "lên dây cót" tinh thần, mong đưa được nạn nhân về với gia đình, bất chấp sóng lớn vẫn bủa vây con tàu.

Túc trực bên giường bệnh

Bác sĩ Bùi Văn Thắng, Trưởng khoa Nội - Nhi, Trung tâm y tế Quân Dân y đặc khu Lý Sơn, cho biết cả 3 nạn nhân bao gồm ông Lê Văn Sanh, ông Phan Duy Quang và ông Dương Quang Cường đều có dấu hiệu mất nước vì không được uống nước trong nhiều giờ liền, cộng thêm nhiễm nước biển. Làn da bong tróc sau nhiều giờ ngâm mình trong biển mặn buộc nạn nhân phải dùng thuốc để xoa dịu cơn đau.

Bà Hà (áo hồng) chăm sóc cho chồng tại bệnh viện ngày 9/11. Ảnh: M.H.

Kể từ ngày ông Sanh nằm viện điều trị, bà Hà không rời chồng nửa bước. Bà liên tục thoa thuốc vào vết thương trên tay, vai chồng, đồng thời động viên ông tích cực ăn uống để hồi phục.

"Tôi đã khóc cạn nước mắt khi hay tin chồng vẫn còn kẹt giữa cơn bão và lúc anh được cứu", bà nói.

Chia sẻ về hành động nghĩa hiệp của người dân, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, cho biết động lực và ý nghĩ tốt đẹp của ông Sanh và ông Quang cần được nhân rộng, không chỉ riêng trên địa bàn, mà toàn xã hội.

Với người dân đảo, sự sống sót của ba nạn nhân không chỉ là "phép màu" giữa biển dữ, mà còn là lời nhắc nhở về tinh thần kiên cường của những con người ngày ngày mưu sinh nơi đầu sóng ngọn gió.