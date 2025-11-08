Tình trạng của 3 người trôi dạt trên biển trong bão số 13 Kalmaegi

Sau 2 ngày lênh đênh trên biển và đối mặt sóng lớn do ảnh hưởng của bão số 13, cả ba người đàn ông đều sống sót và được cứu an toàn.

Ông Lê Văn Sanh thời điểm được phát hiện, cứu sống. Ảnh: Nguyễn Hoàng Ngân/Đảo Lý Sơn.

Trao đổi với Tri Thức - Znews ngày 8/11, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, xác nhận cả ba ngư dân là ông Phan Duy Quang (47 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh), Lê Văn Sanh (37 tuổi, trú thôn Tây An Hải) và ông Dương Quang Cường (44 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh) đều đã an toàn.

Vào khoảng 9h sáng cùng ngày, ông Quang là người được cứu đầu tiên, do tàu hàng Hải Nam 39 từ Vĩnh Tân (tỉnh Lâm Đồng) đi Sơn Dương (tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện ở vị trí tọa độ 14028'08N, 109019'29E thuộc vùng biển tỉnh Gia Lai. Thời điểm được cứu, ông Quang sức khỏe yếu, sau đó dần ổn định khi được nghỉ ngơi, ăn uống.

Đến khoảng 16h, ông Sanh là người tiếp theo được tìm thấy nhờ tàu khách An Vĩnh Express. Khi đó, ông Sanh không mặc áo phao, sức khỏe yếu nhưng vẫn tỉnh táo, có thể nói chuyện.

Người cuối cùng, ông Cường, được tàu cá QB 92198 TS phát hiện và cứu lên tàu vào chiều tối cùng ngày. Ông đã gọi điện về nhà báo tin cho gia đình.

Ông Cường là người được phát hiện cuối cùng trong số 3 ngư dân. Ảnh: Báo Quảng Ngãi.

Theo Trung tá Ngô Thanh Châu, thuyền trưởng tàu cứu hộ cứu nạn BP-091901, Ban Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi, hiện sức khoẻ của cả 3 ngư dân đã được ổn định. Trong đó, ông Quang đã được bàn giao cho gia đình, hai người còn lại đang trên đường đưa về nhà.

“Một kỳ tích vừa xảy ra. Chúng tôi rất mừng vì cả 3 vẫn an toàn sống sót”, ông Châu nói.

Ông Quang tỉnh táo, có thể nói chuyện khi được phát hiện. Ảnh: Đảo Lý Sơn/Facebook.

Hai ngày qua, nhiều người dân ở đặc khu Lý Sơn và cả mạng xã hội "nín thở" theo dõi về vụ mất tích của ba người đàn ông. Cụ thể, vào chiều ngày 6/11, ngay trước thời điểm cơn bão số 13 đổ bộ, ông Cường đã ra khu vực cầu cảng Lý Sơn nhảy xuống biển, nghi do mâu thuẫn gia đình.

Thấy vậy, ông Sanh và ông Quang đã chèo thuyền thúng ra cứu vớt. Tuy nhiên vì sóng lớn, cả ba người bị cuốn ra xa và mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương huy động tàu Thành Tâm do ông Đặng Văn Thành (53 tuổi) làm thuyền trưởng tổ chức tìm kiếm.

Đến trưa 7/11, máy bay trực thăng của Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) tiếp tục được huy động hỗ trợ tìm các nạn nhân.

Ngay khi thông tin cả ba ngư dân đều sống sót và được cứu an toàn, nhiều bài đăng chia sẻ trên mạng xã hội đều bày tỏ sự vui mừng, kinh ngạc. Không ít bình luận còn ví câu chuyện như "phép màu" khi ba người đàn ông đã trải qua 2 ngày lênh đênh trên biển, chưa kể ảnh hưởng từ cơn bão dữ.