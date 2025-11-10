Du khách đồng loạt 'né' Nhật Bản sau nhiều vụ gấu tấn công chết người

Hàng loạt vụ gấu tấn công liên tiếp ở Nhật Bản khiến du khách dè dặt, làm sụt giảm lượng khách và doanh thu của các điểm du lịch đúng vào mùa cao điểm ngắm lá đỏ.

Biển cảnh báo du khách về gấu tấn công tại Gembikei ở Ichinoseki, tỉnh Iwate, Nhật Bản vào tháng 10. Ảnh: Kyodo.

Kyodo đưa tin tại khu vực Tohoku (Nhật Bản), lượng đặt phòng tại các khu nghỉ suối nước nóng giảm mạnh. Nhiều điểm tham quan phải tạm thời hạn chế khách do xuất hiện gấu, còn chính quyền địa phương liên tục phát cảnh báo kêu gọi người dân và du khách cảnh giác.

Khi chưa có dấu hiệu lượng khách sẽ tăng trở lại như các năm trước, nhiều doanh nghiệp vốn trông chờ vào "mùa vàng" trước mùa đông, đang rơi vào cảnh bấp bênh và thua lỗ.

Tờ cảnh báo gấu được dán tại một suối nước nóng gần nơi một người dân bị gấu tấn công tử vong ở quận Gembi, thành phố Ichinoseki. Ảnh: Kyodo.

Cuối tháng 10, tại thành phố Ichinoseki (tỉnh Iwate), một người đàn ông được phát hiện tử vong trước nhà sau khi bị gấu tấn công. Cách hiện trường hơn 10 km là hẻm núi Gembikei, thắng cảnh cấp quốc gia đang bước vào thời điểm đẹp nhất để ngắm lá phong.

Quản lý một cơ sở du lịch chuyên trưng bày và bán đồ thủy tinh tại đây cho biết lượng khách đã giảm đáng kể. "Nghe tin gấu tấn công ở Gembi, nhiều người tưởng nhầm là ở ngay khu vực này nên ngại đến", ông nói.

Cách đó không xa, tại thành phố Kitakami, một nhân viên khách sạn bị gấu tấn công tử vong giữa tháng 10 khi đang dọn dẹp khu tắm lộ thiên (onsen).

Sau vụ việc, khu nghỉ dưỡng Motoyugeto cách hiện trường khoảng 7 km ghi nhận 20% lượng đặt phòng bị hủy, còn số khách chỉ đến tắm giảm tới 70% vào một số ngày.

"Thời điểm này vốn là mùa đông khách nhất trong năm, nên thiệt hại rất lớn", ông Hironori Takahashi, đại diện khu nghỉ dưỡng, nói.

Một số cơ sở suối nước nóng khác trong tỉnh đã đóng cửa khu tắm ngoài trời để phòng ngừa rủi ro.

Một con gấu nâu cắn vào lồng sắt khi bị bắt tại thành phố Sunagawa, tỉnh Hokkaido, Nhật Bản, ngày 16/10. Ảnh: Reuters/Sakura Murakami.

Từ tháng 4 đến nay, tỉnh Iwate ghi nhận 5 người thiệt mạng vì gấu tấn công. Đây là con số cao kỷ lục, chiếm gần nửa trong tổng số 13 ca tử vong do gấu trên toàn Nhật Bản.

Nhiều du khách bắt đầu hủy kế hoạch đến vùng Tohoku, trong đó có Eri Aoki, 30 tuổi, sống tại Tokyo. Cô cho biết đã hủy chuyến đi suối nước nóng ở Iwate đầu tháng 11.

"Thật đáng sợ khi gấu xuất hiện cả trong khu dân cư. Tôi sẽ chỉ đi khi chúng ngủ đông vào mùa đông", nữ du khách nói.

Tại thành phố Akita, gấu liên tục bị phát hiện quanh công viên Senshu, địa điểm nổi tiếng ngắm lá đỏ. Chính quyền thành phố đã đóng cửa công viên từ cuối tháng 10.

Sau khi bắt được 2 con gấu, công viên mở lại hôm 4/11, nhưng chỉ vài giờ sau lại phải đóng cửa lần nữa do có gấu xuất hiện trở lại. Tỉnh Akita cũng ghi nhận 4 người chết vì gấu tấn công kể từ tháng 4.

Một thành viên Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) cầm tấm khiên trong buổi diễn tập đặt bẫy bắt gấu tại thành phố Kazuno, tỉnh Akita, Nhật Bản, ngày 5/11. Ảnh: Reuters/Tom Bateman.

Không chỉ Iwate và Akita, tỉnh Miyagi ở vùng Tohoku cũng xảy ra một vụ gấu tấn công chết người hồi đầu tháng 10. Dù vậy, vẫn có nhiều du khách nước ngoài đến tham quan hẻm núi Narukokyo, khu vực giáp ranh giữa Miyagi và Yamagata.

Chính quyền thành phố Osaki đã dựng biển cảnh báo "Coi chừng gấu" bằng tiếng Nhật, Anh và Hàn, đồng thời tăng cường lực lượng tuần tra.

"Chúng tôi muốn mọi du khách, dù là người Nhật hay nước ngoài, đều nhận thức rõ nguy cơ về gấu", một quan chức thành phố cho biết.

