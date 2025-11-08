Động thái mới tại rừng tre có khắc bậy 'Phú, Quế Anh' ở Nhật Bản

Trước tình trạng du khách liên tục khắc chữ lên thân tre, chính quyền Nhật Bản bắt đầu cắt ngắn những cây sát lối đi, trong tầm tay người, nhằm bảo vệ cảnh quan khu rừng.

Du khách khắc tên "Phú, Quế Anh" trên rừng tre nổi tiếng ở Nhật Bản. Ảnh: FNN.

Chính quyền thành phố Kyoto (Nhật Bản) đang thử nghiệm biện pháp mới nhằm ngăn tình trạng du khách khắc chữ chi chít lên thân tre tại lối mòn Chikurin no Komichi, khu rừng tre nổi tiếng ở Arashiyama. Theo đó, họ đề nghị cắt ngắn các thân cây sát lối đi, nằm trong tầm tay du khách, theo The Asahi Simbun.

Theo kế hoạch, cả những cây tre bị khắc chữ lẫn thân tre bình thường dọc lối đi phía sau hàng rào tre sẽ được cắt bớt để khách không thể chạm tới. Thành phố cho biết có thể sẽ mở rộng phạm vi cắt tỉa trong tương lai, song vẫn đảm bảo giữ nguyên cảnh quan đặc trưng của khu vực.

Quyết định này được chính quyền Kyoto và các tổ chức bảo tồn địa phương ở Arashiyama thông qua trong cuộc họp tối 5/11.

Nhân viên kiểm tra các thân tre nằm trong tầm với của du khách tại lối mòn Chikurin no Komichi, quận Arashiyama, ngày 6/11. Ảnh: Yoshiaki Arai.

Đến hôm sau, nhân viên thành phố đã khảo sát đoạn đường do chính quyền quản lý ở lối vào khu rừng để xác định vị trí cần cắt tỉa. Trong phạm vi dài 30 m và rộng 1 m, họ chọn ra 22 thân tre, trong đó có 4 cây bị khắc bậy.

Công việc sẽ được thực hiện bởi một công ty kéo xe du lịch địa phương cùng tổ chức phi lợi nhuận Kyoto Hatsu Take Ryuiki Kankyo Net, chuyên hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn rừng tre và môi trường xung quanh.

Theo thống kê của chính quyền và các tổ chức địa phương, số vụ khắc chữ lên thân tre gia tăng nhanh chóng từ mùa xuân năm nay. Trong cuộc khảo sát hồi tháng 10, thành phố ghi nhận khoảng 350 thân tre bị khắc chữ, phần lớn là chữ cái Latin, xen kẽ chữ Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc và cả tiếng Việt.

Du khách tham quan rừng tre Arashiyama. Ảnh: Travelandtourworld.

Nằm ở huyện Arashiyama, phía Tây thành phố Kyoto, rừng tre Sagano thường được gọi là rừng tre Arashiyama, là một trong những cảnh quan nổi tiếng và mang tính biểu tượng nhất của Nhật Bản. Nơi đây từng là chốn nghỉ dưỡng yêu thích của giới quý tộc thời Heian (794-1185).

Vẻ đẹp thanh thoát và yên bình của rừng tre Arashiyama đã giúp nơi đây được CNN bình chọn vào danh sách 100 con đường tuyệt nhất thế giới năm 2019.