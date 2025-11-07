Nikkei Asia: Khách Trung Quốc đang yêu thích Việt Nam

Giữa bối cảnh các quốc gia láng giềng gặp nhiều biến động, Việt Nam nổi bật hơn trên bản đồ du lịch khu vực, theo đánh giá của chuyên gia trên tờ Nikkei Asia (Nhật Bản).

Du khách Trung Quốc vui chơi tại TP.HCM hồi tháng 10/2024 Ảnh: Linh Huỳnh.

Việt Nam được dự báo đón hơn 22 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, vượt xa kỷ lục trước dịch Covid-19, trong đó lượng khách Trung Quốc tăng mạnh đóng vai trò động lực chính, Nikkei Asia đưa tin.

Chính phủ đặt mục tiêu thu hút 25 triệu lượt khách trong năm nay, trong khi đơn vị nghiên cứu BMI thuộc Fitch Solutions (Anh) dự báo khoảng 22 triệu. Theo BMI, con số này sẽ vượt mức 18 triệu lượt của năm 2019, giúp ngành du lịch gần như phục hồi hoàn toàn sau cú sốc đại dịch.

Một trong những yếu tố giúp Việt Nam nổi bật là sự ổn định chính trị và an toàn điểm đến. Đây được xem là lợi thế lớn trong bối cảnh khu vực còn nhiều biến động.

Chính phủ cũng kéo dài thời gian miễn thị thực cho công dân của 12 quốc gia. Du khách đến Việt Nam để thưởng thức ẩm thực, tìm hiểu lịch sử, khám phá các hòn đảo xanh ngọc và hệ thống hang động lớn nhất thế giới.

"Việt Nam đang nổi lên như điểm đến yêu thích của khách Trung Quốc", ông Brandon Msimanga, Giám đốc phụ trách của BMI, nói với Nikkei Asia.

10 THỊ TRƯỜNG GỬI KHÁCH HÀNG ĐẦU ĐẾN VIỆT NAM TRONG 10 THÁNG QUA Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn Trung Quốc Hàn Quốc Đài Loan Mỹ Nhật Bản Ấn Độ Campuchia Nga Malaysia Australia

Triệu lượt khách 4.3 3.599 1.033 0.685 0.679 0.575 0.55 0.502 0.455 0.447

Theo ông, Việt Nam hiện vượt nhiều điểm đến khác trong khu vực để trở thành lựa chọn hàng đầu của du khách Trung Quốc, nhờ yếu tố an toàn, khoảng cách gần và chi phí hợp lý.

Bloomberg cũng cho biết từ tháng 9, Việt Nam đã vượt qua các đối thủ truyền thống để trở thành điểm đến phổ biến nhất với du khách Trung Quốc, chủ yếu nhờ làn sóng du lịch tự túc.

Đến hết tháng 10, Việt Nam đã đón khoảng 17 triệu lượt khách quốc tế, trong đó hơn 4 triệu lượt từ Trung Quốc, theo Tổng cục Thống kê.

Hình ảnh Việt Nam cũng được quảng bá rộng rãi qua phim ảnh và âm nhạc. Từ A Tourist's Guide to Love của Netflix, Love in Vietnam của Bollywood đến các video ca nhạc lan truyền trên YouTube, nhiều tác phẩm đã giới thiệu văn hóa và cảnh sắc Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Nhiều doanh nghiệp lớn nhanh chóng tận dụng cơ hội này như ra mắt hãng hàng không riêng trong tháng 11, tập trung vào đường bay đến đảo Phú Quốc.

Chèo kayak trên vịnh Hạ Long là một trong những "đặc sản" được du khách quốc tế yêu thích. Ảnh: Phạm Hà.

Tuy nhiên, tờ báo Nhật Bản nhận định ngành du lịch Việt Nam vẫn đối mặt nhiều thách thức, như vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long hồi tháng 7 khiến ít nhất 38 người thiệt mạng giữa bão lớn. Trong năm, Việt Nam hứng chịu nhiều cơn bão kỷ lục ảnh hưởng đến hạ tầng du lịch.

Bên cạnh đó, hàng loạt sự kiện quốc gia trong năm như lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam và thỏa thuận thương mại với Tổng thống Mỹ Donald Trump đã góp phần đưa Việt Nam trở lại tâm điểm chú ý của quốc tế.

Chính sách tiền tệ linh hoạt cũng là một yếu tố hỗ trợ. Việc duy trì đồng nội tệ ở mức yếu hơn giúp chi phí du lịch tại Việt Nam cạnh tranh hơn, thu hút cả du khách quốc tế và các nhà đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổng doanh thu từ khách nội địa và quốc tế của Việt Nam năm 2024 đạt khoảng 30 tỷ USD .