Du khách ngồi sập 'ghế Van Gogh' khi chụp ảnh check-in rồi bỏ trốn

Một khoảnh khắc tưởng như vô hại để chụp ảnh kỷ niệm đã trở thành sự cố đáng tiếc tại bảo tàng Palazzo Maffei (thành phố Verona, Italy), nơi lưu giữ nhiều tác phẩm nghệ thuật quý giá.

Bảo tàng công bố đoạn video hôm 12/6 cho thấy một nam du khách chụp ảnh cho bạn gái đang tạo dáng bên cạnh một chiếc ghế pha lê trưng bày. Sau đó, người này cũng thử ngồi lên tác phẩm và làm gãy sập nó ngay trước ống kính an ninh. Cả hai nhanh chóng rời khỏi hiện trường mà không để lại lời xin lỗi hay báo cáo với nhân viên bảo tàng.

Chiếc ghế đó không phải vật dụng thông thường, mà là tác phẩm của nghệ sĩ đương đại Nicola Bolla, mang tên Van Gogh Chair, được chế tác kỳ công bằng kính cắt máy và phủ kín pha lê Swarovski óng ánh. Đây là lời tri ân tới bức tranh Chiếc ghế của Van Gogh (Van Gogh's Chair) (1888), biểu tượng cho sự giản dị và cô độc trong thế giới nội tâm của danh họa Hà Lan.

“Chúng tôi đặt tác phẩm trên bệ, có biển cảnh báo rõ ràng, và hình thức của nó cũng đủ nói lên rằng đây không phải để ngồi”, nhà sử học nghệ thuật Carlotta Menegazzo, đang công tác tại bảo tàng, chia sẻ với BBC. Theo bà, bề ngoài chiếc ghế có vẻ chắc chắn nhưng lại rỗng ruột, với kết cấu rất mong manh.

Dù sự việc xảy ra trước đó, bảo tàng chỉ mới chia sẻ video trên mạng xã hội gần đây, kèm lời kêu gọi công chúng “tôn trọng nghệ thuật”. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra, song danh tính hai du khách vẫn chưa được xác định.

Vanessa Carlon, Giám đốc bảo tàng Palazzo Maffei, thẳng thắn bày tỏ: “Chúng ta ngày càng đánh đổi sự cẩn trọng chỉ để có một bức ảnh đẹp. Dù là tai nạn, việc hai du khách bỏ đi không lời giải thích thì không thể gọi là vô tình. Với các bảo tàng, đây thực sự là cơn ác mộng”.

May mắn, tác phẩm đã được phục chế và trở lại không gian trưng bày.

Bảo tàng Palazzo Maffei là nơi lưu giữ các tác phẩm từ Picasso cho đến những cổ vật Ai Cập hàng nghìn năm tuổi vẫn tiếp tục là điểm đến của những ai yêu cái đẹp, nhưng đây cũng là lời nhắc nhở về giới hạn giữa chiêm ngưỡng và xâm phạm.

“Chúng tôi mong từ vụ việc này, công chúng có thể học cách yêu nghệ thuật một cách văn minh hơn. Nghệ thuật, dù vĩ đại đến đâu, vẫn rất mong manh. Nó cần được trân trọng như một sinh thể sống”, bà Carlon nói thêm.

