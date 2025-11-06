Du khách vô tư lướt sóng trên biển Nha Trang trước bão số 13 Kalmaegi

|
Bão số 13 Kalmaegi áp sát đất liền vào chiều tối 6/11. Đà Nẵng ghi nhận đợt mưa trên diện rộng từ 14h, kéo dài đến 16h thì thuyên giảm. Cơn mưa lớn vừa dứt, bầu trời chưa kịp quang đãng để lại không gian phủ một lớp sắc xanh lam pha xám. Hình ảnh chụp lúc 17h30 ngày 6/11. Ảnh: Moon Black.
Một góc Đà Nẵng sau cơn mưa chiều 6/11, thời điểm bão Kalmaegi đang tiến gần bờ từ Biển Đông. Ảnh: Moon Black.
Cơn mưa lớn làm đảo lộn cuộc sống của người dân. Nhiều chủ cửa hàng buộc dọn hàng sớm. Ảnh: Moon Black.
Sáng cùng ngày, chính quyền địa phương cùng người dân tại phường Tam Kỳ tiến hành gia cố cơ sở vật chất phòng tránh bão. Một số khách sạn, quán cà phê trên tuyến đường Hùng Vương dùng thanh sắt chắn ngang cửa, bảo vệ tài sản. Ảnh: Tam Kỳ.
Trong khi đó, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận mưa to đến rất to từ chiều cùng ngày, khả năng kéo dài đến hết ngày 7/11. Mọi hoạt động du lịch, đánh bắt cá đều buộc phải tạm dừng để tránh bão. Trong khi đó, người dân địa phương chứng kiến một người phụ nữ (được cho là khách nước ngoài) vẫn vô tư lướt sóng, bất chấp trời mưa kèm gió lớn. Chính quyền địa phương lập tức can thiệp, yêu cầu vào bờ ngay sau đó. Ảnh: Song Hành.
Một cơn sóng dữ dội ngoài khơi biển Nha Trang chiều 6/11. Ảnh: Song Hành.
Lúc 15h, vùng biển Nhơn Lý (Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) chứng kiến nhiều đợt sóng dữ, đánh dồn dập vào bờ, nước tràn vào bờ kè, gần nhà dân tại một số vùng trũng. Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, cơn bão di chuyển với tốc độ nhanh 25-30 km/h. Gia Lai là một trong số địa phương dự báo chịu ảnh hưởng đáng kể từ cơn bão Kalmaegi. Sáng cùng ngày, trước diễn biến phức tạp của bão, người dân, thuyền bè đã được hỗ trợ đến khu vực an toàn. Ảnh: Trần Nghĩa.
