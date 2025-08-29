Du lịch biển Thái Lan không còn hấp dẫn nhất khu vực

Tờ Bangkok Post (Thái Lan) cho rằng Việt Nam trở thành lựa chọn tốt nhất cho kỳ nghỉ bên biển, "vượt mặt" Thái Lan - quốc gia từng giữ vị trí hàng đầu trước đây.

Nhóm khách quốc tế nghỉ dưỡng tại Phú Quốc, năm 2024 Ảnh: Tường Vi.

Khảo sát mới nhất của Bangkok Post cho thấy Việt Nam vượt qua các quốc gia khác tại Đông Nam Á để trở thành điểm đến hàng đầu cho kỳ nghỉ bên biển nhiệt đới - vị trí trước đây vốn thuộc về Thái Lan.

Theo đó, hơn 1/4 số người trả lời trực tuyến (26,3%) xếp Việt Nam là lựa chọn ưu tiên, sau đó đến Philippines (18,9%), Indonesia (18,3%), Malaysia (12,7%), Campuchia (12,7%) và Singapore (11,1%).

Cuộc thăm dò trên được thực hiện thông qua trang web chính thức của tờ nhật báo Thái Lan Bangkok Post từ 30/7 đến 12/8. Số liệu thu được cũng nêu bật những lo ngại rộng hơn về triển vọng du lịch của xứ chùa Vàng:

Hơn 56% người được hỏi cho biết các thông tin về việc khách du lịch bị lừa đảo hoặc đối xử bất công làm họ giảm hứng thú đến Thái Lan. 28% không đồng ý với quan điểm trên và 16% giữ thái độ trung lập.

59% tin rằng các vấn đề về đường sá, giao thông công cộng và các dịch vụ thiết yếu làm giảm sức hấp dẫn của Thái Lan.

Hơn 50% cho biết việc Thái Lan hợp pháp hóa cần sa có ít tác động đến sự quan tâm của khách du lịch.

Gần 70% nhận thấy du khách ngày càng lựa chọn các điểm đến gần hơn thay vì Thái Lan.

An toàn và thực thi pháp luật được coi là ưu tiên hàng đầu (39,6%), tiếp theo là giao thông và cơ sở hạ tầng (23,6%), chiến dịch tiếp thị (22,9%) và phát triển các điểm tham quan độc đáo (13,9%).

Ngoài bãi biển và ẩm thực, cuộc sống về đêm của Thái Lan được đánh giá là khía cạnh hấp dẫn nhất (22,9%), tiếp theo là các địa danh lịch sử (17,8%), cảnh quan thiên nhiên (15,9%) và nghệ thuật và văn hóa (12,4%).