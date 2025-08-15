Du lịch Thái Lan lại 'đau đầu' vì Việt Nam, Hàn Quốc

Ngành du lịch Thái Lan được dự báo tăng trưởng chậm do đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Việt Nam và Hàn Quốc, trong khi chương trình trợ giá du lịch nội địa kém hiệu quả.

Khỉ trèo lên người du khách trong Lễ hội khỉ thường niên tại tỉnh Lopburi, Thái Lan, tháng 11/2023. Ảnh: Reuters.

Theo Hiệp hội Lữ hành Thái Lan (Atta), Hàn Quốc áp dụng chính sách miễn thị thực cho các đoàn khách Trung Quốc từ tháng 9, ngay trước kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng tháng 10. Việt Nam cũng vừa bổ sung 12 thị trường được miễn thị thực, Bangkok Post đưa tin.

Thái Lan hiện miễn thị thực cho công dân 93 quốc gia, song theo Chủ tịch Atta Thanapol Cheewarattanaporn, chính sách này sẽ khó phát huy hiệu quả nếu quốc gia này không sớm cải thiện hình ảnh an toàn và tăng cường quảng bá các sản phẩm, điểm đến mới. Chính phủ được cho là phản ứng chậm trong việc trấn an và củng cố niềm tin du khách.

"Tâm lý tiêu cực về Thái Lan đang lan truyền trên mạng xã hội quốc tế, khiến mục tiêu 35 triệu khách quốc tế năm nay khó đạt được", ông Thanapol nói. Atta dự kiến tổ chức roadshow tại Đài Loan (Trung Quốc) và Ấn Độ vào tháng 9 để khôi phục niềm tin du lịch.

Tính đến 10/8, Thái Lan đón 20,2 triệu lượt khách, giảm 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách Trung Quốc vẫn dẫn đầu với 2,8 triệu lượt nhưng giảm khoảng 30% do lo ngại an toàn và xu hướng chuyển sang điểm đến khác.

Việt Nam trở thành điểm hưởng lợi lớn khi 7 tháng đầu năm thu hút 12,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 22,5% so với cùng kỳ, trong đó có 3,1 triệu khách Trung Quốc và 2,5 triệu khách Hàn Quốc. Riêng Đà Nẵng đã đón 1 triệu khách Hàn.

Du khách ngồi xe tuk-tuk dạo quanh khu Chinatown ở Bangkok, Thái Lan, ngày 16/5. Ảnh: Reuters.

Bà Morrakot Kuldilok, Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Thái Lan khu vực phía Đông, cho biết nhiều đoàn khách từ Nga, châu Âu và Ấn Độ đã chuyển từ Pattaya sang Việt Nam do cơ sở lưu trú mới, giá rẻ hơn.

"Một khách sạn 5 sao ở Việt Nam có thể chỉ bằng một nửa giá tại Pattaya", bà nói, đồng thời nhấn mạnh đồng baht tăng giá cũng khiến giá phòng tăng 5-7%, làm giảm sức cạnh tranh. Nhiều du khách cảm thấy chuyến đi không còn xứng đáng với chi phí bỏ ra.

Khảo sát tháng 7 của Hiệp hội Khách sạn Thái Lan với 126 khách sạn cho thấy 47% cho rằng chương trình trợ giá du lịch nội địa không giúp tăng doanh thu, 28% dự báo tăng không quá 5%.

Một số khách sạn ở miền Đông dự đoán tăng 6-10%, trong đó Chon Buri là điểm đến dẫn đầu với khoảng 48.000 lượt đặt phòng trên tổng 300.000 lượt phân bổ cho các thành phố lớn.