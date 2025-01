Đừng nổi nóng với con sau ngày họp phụ huynh

3. Không so sánh: Khi trẻ trượt kỳ thi, cha mẹ thường so sánh các em với bạn bè cùng trang lứa hoặc những người đạt thành tích cao, ví dụ như "con nhà người ta". Nhiều cha mẹ thậm chí nói với con rằng họ cảm thấy xấu hổ vì con đạt điểm kém. Việc so sánh và hạ thấp con trẻ sẽ khiến các em mất đi lòng tự trọng và trở nên coi thường giá trị của bản thân, khiến các em cảm thấy không được chào đón. Hơn nữa, nếu việc so sánh trở thành thói quen của cha mẹ, các em có thể thờ ơ và ngày càng xa lánh gia đình, theo Parents.