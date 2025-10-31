Dừng xe cứu người tai nạn ở đường, cô gái Thái Lan bị tông tử vong

Gặp cảnh tai nạn trên cao tốc, Jirawadee Tonthongdaeng (22 tuổi) và chồng dừng lại giúp đỡ. Không may, một chiếc xe khác tông trúng khiến cô tử vong, người chồng nguy kịch.

Jirawadee Tonthongdaeng, sinh viên ngành điều dưỡng, tử vong khi dừng xe cứu người trên cao tốc ở Thái Lan.

The Pattaya News đưa tin khoảng 2h30 sáng 29/10, lực lượng cứu hộ và cảnh sát địa phương đã được cảnh báo về một vụ tai nạn liên quan đến 5 chiếc ôtô trên đường cao tốc Bangkok-Ban Chang, hướng về Pattaya.

Những bức ảnh chụp vụ tai nạn cho thấy một số xe bị hư hỏng nặng và móp méo, một chiếc vỡ tan thành nhiều mảnh. Vụ tai nạn khiến nhiều người thương vong, trong đó 5 nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu và 3 người tử vong tại chỗ.

Hai trong số những người tử vong là một tài xế người Thái Lan và một du khách người Hàn Quốc đi cùng xe.

Người tử nạn thứ 3 là Jirawadee Tonthongdaeng, sinh viên điều dưỡng 22 tuổi - người đã dừng lại vì muốn cứu các nạn nhân khi bắt gặp vụ tai nạn trên đường. Cái chết của cô gái có lòng nhân hậu khiến nhiều người đau xót.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc.

Theo tờ The Thaiger, Tonthongdaeng và chồng cô, Wanchaloem Anchunee, đang có chuyến đi chơi để mừng sinh nhật của cô. Trên đường cao tốc, họ gặp phải vụ va chạm liên hoàn giữa 4 chiếc xe và đã dừng xe lại để giúp đỡ.

Tonthongdaeng nhanh chóng gọi dịch vụ cứu hộ và ra đường để điều hướng giao thông, tránh xa nơi xảy ra tai nạn. Một chiếc xe đang chạy với tốc độ cao đã không nhìn thấy cô kịp thời, đâm trúng khiến cô tử vong.

Thi thể của Tonthongdaeng đã được đưa về quê nhà Sisaket để làm lễ tang.

Người chồng Anchunee, vốn là tình nguyện viên của cứu hộ của đội cứu hộ Sawang Saraburi, cũng bị xe tông và được đưa đến Bệnh viện Chon Buri trong tình trạng nguy kịch. Do thiếu nguồn cung cấp máu, bệnh viện đã khẩn trương kêu gọi mọi người hiến máu cho anh.

Cảnh sát cho biết sẽ điều tra vụ tai nạn và gặp những người bị thương sau khi họ ổn định tình hình.

Tonthongdaeng và chồng Anchunee.