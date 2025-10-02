Được giao sửa xe đặc chủng của Công an xã, thanh niên mang đi 'lượn'

Nam thanh niên tại Hưng Yên sau khi sửa xong xe đặc chủng của Công an xã Chí Minh liền mang ra đường "chạy thử", không đội mũ bảo hiểm.

Ngày 2/10, Công an xã Chí Minh (tỉnh Hưng Yên) cho biết đang hoàn tất hồ sơ để xử lý trường hợp nam thanh niên là thợ sửa xe trên địa bàn có hành vi điều khiển trái phép xe đặc chủng của Công an xã này và không đội mũ bảo hiểm.

Trước đó, ngày 1/10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh 2 thanh niên chạy môtô đặc chủng biển xanh, người cầm lái không đội mũ bảo hiểm. Sau khi xuất hiện, đoạn video nói trên được nhiều người chia sẻ, để lại những bình luận tỏ ra bức xúc.

Nam thanh niên sau khi sửa xong đã không đội mũ bảo hiểm khi "chạy thử" xe đặc chủng của Công an xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên sau đó đã vào cuộc xác minh, xác định trong sáng 1/10, Tổ cảnh sát trật tự của Công an xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên có đưa môtô BKS 89B1-00252 ra cửa hàng sửa xe của anh Trần Văn K. (trú tại thôn 4, xã Chí Minh) để sữa chữa.

Đến khoảng 11h cùng ngày, anh Nguyễn Minh Đ. (SN 2006, thợ sửa xe tại cửa hàng của anh K.) sửa chữa xong, đã mang xe đặc chủng ra đường để "chạy thử", nhưng quá trình tham gia giao thông lại không đội mũ bảo hiểm và có chở thêm một người khác.

Cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý hành vi vi phạm theo quy định.

Công an xã Chí Minh đã mời các bên liên quan để làm rõ nội dung phản ảnh và đang hoàn thiện hồ sơ để xử phạt theo quy định.