Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Được giao sửa xe đặc chủng của Công an xã, thanh niên mang đi 'lượn'

  • Thứ năm, 2/10/2025 19:22 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Nam thanh niên tại Hưng Yên sau khi sửa xong xe đặc chủng của Công an xã Chí Minh liền mang ra đường "chạy thử", không đội mũ bảo hiểm.

Ngày 2/10, Công an xã Chí Minh (tỉnh Hưng Yên) cho biết đang hoàn tất hồ sơ để xử lý trường hợp nam thanh niên là thợ sửa xe trên địa bàn có hành vi điều khiển trái phép xe đặc chủng của Công an xã này và không đội mũ bảo hiểm.

Trước đó, ngày 1/10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh 2 thanh niên chạy môtô đặc chủng biển xanh, người cầm lái không đội mũ bảo hiểm. Sau khi xuất hiện, đoạn video nói trên được nhiều người chia sẻ, để lại những bình luận tỏ ra bức xúc.

sua xe dac chung anh 1

Nam thanh niên sau khi sửa xong đã không đội mũ bảo hiểm khi "chạy thử" xe đặc chủng của Công an xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên sau đó đã vào cuộc xác minh, xác định trong sáng 1/10, Tổ cảnh sát trật tự của Công an xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên có đưa môtô BKS 89B1-00252 ra cửa hàng sửa xe của anh Trần Văn K. (trú tại thôn 4, xã Chí Minh) để sữa chữa.

Đến khoảng 11h cùng ngày, anh Nguyễn Minh Đ. (SN 2006, thợ sửa xe tại cửa hàng của anh K.) sửa chữa xong, đã mang xe đặc chủng ra đường để "chạy thử", nhưng quá trình tham gia giao thông lại không đội mũ bảo hiểm và có chở thêm một người khác.

sua xe dac chung anh 2

Cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý hành vi vi phạm theo quy định.

Công an xã Chí Minh đã mời các bên liên quan để làm rõ nội dung phản ảnh và đang hoàn thiện hồ sơ để xử phạt theo quy định.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

https://vtcnews.vn/duoc-giao-sua-xe-dac-chung-cua-cong-an-xa-thanh-nien-mang-di-luon-duong-ar968925.html

Khánh Linh - Tiến Thắng/VTC News

sửa xe đặc chủng Hưng Yên sửa xe đặc chủng

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý