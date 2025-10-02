Phạt 5 triệu tài xế xe cứu hộ 'trèo' qua dải phân cách ngày mưa ngập

Đào Ngọc Đ. lái xe cứu hộ, chở theo ôtô khác, leo qua dải phân cách cứng trên phố Láng Hạ bị người dân ghi lại hình ảnh, phản ánh tới Cục CSGT.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe đối với tài xế Đào Ngọc Đ. (SN 1982, trú tại xã Vạn Xuân, Phú Thọ).

Anh Đ. là tài xế xe cứu hộ đã "trèo" qua dải phân cách cứng để sang đường trong ngày mưa lụt ở Hà Nội.

Xe cứu hộ leo qua dải phân cách trên phố Láng Hạ.

Trước đó, ngày 1/10, người dân gửi tin nhắn tới Fanpage Cục CSGT gửi clip ôtô tải cứu hộ BKS 50H-150.xx đi qua dải phân cách cố định giữa hai phần đường xe. Vụ việc xảy ra vào 15h ngày 30/9 tại phố Láng Hạ, phường Láng.

Theo clip, xe cứu hộ chở theo một ô tô con. Do ảnh hưởng của bão số 10, thời điểm trên phố Láng Hạ ngập cả 2 chiều. Tuy nhiên, thay vì đi đúng làn đường, xe cứu hộ ngang nhiên leo lên dải phân cách cứng để đi sang làn đường đối điện. Không chỉ vi phạm giao thông, xe cứu hộ còn làm hư hỏng dải phân cách.

Tài xế Đào Ngọc Đ. tại cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Cục CSGT chỉ đạo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội nhanh chóng xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe vi phạm là anh Đào Ngọc Đ.