Gã đàn ông cho 61 người vay lãi nặng

Từ tin người dân báo cho công an, cơ quan CSĐT đã xác minh, làm rõ vụ người đàn ông ở Trà Vinh cho vay lãi nặng 240%/năm, qua đó thu lợi bất chính cả trăm triệu đồng.

Bị can Kiên Kêne. Ảnh: Công an Trà Vinh.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Cú (Trà Vinh) vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Kiên Kêne (48 tuổi, ngụ xã An Quảng Hữu) để điều tra hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo điều tra ban đầu, Công an huyện Trà Cú nhận tin báo của người dân về việc Kiên Kêne có hành vi cho vay lãi nặng vượt quá quy định. Người dân tố giác Kiên Kêne cho vay theo hình thức “vay có thế chấp giấy tờ cá nhân, không hợp đồng văn bản, chỉ thỏa thuận bằng miệng”.

Qua điều tra, công an xác định, từ tháng 4-11, Kiên Kêne cho 61 người vay với gần 1 tỷ đồng , hình thức trả góp tiền gốc và lãi mỗi ngày theo thỏa thuận, với lãi suất lên đến 243%/năm, vượt gấp 12,15 lần mức lãi suất nhà nước quy định.

Kiên Kêne thu lợi bất chính hơn 130 triệu đồng. Tại cơ quan công an, Kiên Kêne thừa nhận toàn bộ hành vi cho vay lãi nặng.