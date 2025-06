Gần 2 tháng khách Nga 'săn' ảnh người Hội An

Tâm hồn của một địa điểm được Sergey Romanenko nắm bắt thông qua con người. Khi đi dạo trên phố cổ Hội An, anh cảm nhận được sự gần gũi và yên bình. Bộ ảnh "People of Hội An" (tạm dịch: Người của Hội An) lấy ý tưởng từ cuộc sống một cách tự nhiên. "Những người dân sinh sống và làm việc ở đây mỗi ngày, từ sáng sớm đến đêm muộn. Họ cần mẫn trong im lặng, nhưng sự hiện diện của từng cá nhân đều làm nên hình ảnh to đẹp của Hội An", anh bày tỏ.