Gần 30 triệu học sinh, sinh viên tham gia lễ khai giảng chưa từng có

Đây là lần đầu tiên tất cả cơ sở giáo dục trên cả nước đồng loạt chào cờ, hát Quốc ca trong lễ khai giảng năm học mới.

30 triệu học sinh cả nước cùng chào cờ, hát Quốc ca trong lễ khai giảng. Ảnh: Hoàng Hà.

Ngày 5/9, Bộ GD&ĐT tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026. Bộ cho biết khoảng 1,7 triệu thầy cô cùng gần 30 triệu học sinh, sinh viên tham dự lễ khai giảng có ý nghĩa đặc biệt này.

Theo dự kiến, tham dự buổi lễ có sự góp mặt của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ GD&ĐT qua các thời kỳ...

Nhiều thành tựu trong chặng đường 80 năm

Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, ngành GD&ĐT đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, đổi mới chính mình để đồng hành cùng sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước.

Từ một nền giáo dục thuộc địa lạc hậu, ngành đã kiến tạo nền giáo dục độc lập “hoàn toàn Việt Nam”, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục thế giới và đang nỗ lực vươn lên sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Hành trình ấy có sự chung tay, góp sức và ý chí kiên định, bền bỉ của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngay sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Bộ Quốc gia Giáo dục được thành lập vào ngày 28/8/1945 với nhiệm vụ xây dựng nền giáo dục mới, của dân, do dân và vì dân.

Giai đoạn 1945-1954, phong trào bình dân học vụ và bổ túc văn hóa trở thành một kỳ tích, giúp hàng triệu người thoát nạn mù chữ, góp phần nâng cao dân trí. Hệ thống trường lớp cũng được mở rộng nhằm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công cuộc “kháng chiến, kiến quốc”.

Trong giai đoạn 1954-1975, miền Bắc cơ bản xóa bỏ nạn mù chữ, đồng thời đào tạo hàng vạn cán bộ, trí thức, kỹ sư, bác sĩ, giáo viên ở trong nước và cử đi học tập tại các nước xã hội chủ nghĩa, trở thành lực lượng nòng cốt xây dựng miền Bắc và chi viện cho miền Nam.

Ở vùng giải phóng miền Nam, nền giáo dục cách mạng phát triển linh hoạt, bền bỉ, xây dựng mạng lưới trường lớp dân chủ và đào tạo đội ngũ cán bộ phục vụ kháng chiến.

Thành tựu nổi bật của giai đoạn 1975-1986 là thống nhất thành công hệ thống giáo dục quốc dân. Mạng lưới trường lớp từ mầm non đến đại học tiếp tục được duy trì, mở rộng; công tác xóa mù chữ và nâng cao dân trí đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đây cũng là thời kỳ xây dựng hệ thống đường lối, chính sách giáo dục toàn diện, làm kim chỉ nam cho sự phát triển của ngành trong nhiều năm sau.

Từ năm 1986 đến nay, cùng với công cuộc đổi mới đất nước, hệ thống chính sách, pháp luật về giáo dục không ngừng được hoàn thiện, thể hiện rõ quan điểm “giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu”.

Đặc biệt, Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 xác định đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, chuyển trọng tâm từ trang bị kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực người học. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là bước ngoặt lớn trong quá trình thực hiện chủ trương này.

Kết quả phổ cập giáo dục của Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao; mạng lưới trường lớp ngày càng hoàn thiện; công bằng trong giáo dục được bảo đảm; nguồn lực đầu tư luôn duy trì ở mức cao.

Ngày càng nhiều cơ sở giáo dục đại học Việt Nam xuất hiện trên các bảng xếp hạng quốc tế uy tín. Hợp tác quốc tế, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục được đẩy mạnh, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Những đóng góp to lớn ấy đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay, trong đó có những thành tựu, đóng góp của ngành giáo dục và đào tạo”; “Lịch sử cách mạng Việt Nam cho thấy giáo dục và đào tạo có vai trò đặc biệt quan trọng đối với những kỳ tích phát triển của dân tộc”.

Ngành giáo dục đặt ra nhiều mục tiêu cho năm học mới. Ảnh: Hoàng Hà.

Mục tiêu mới

Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026 diễn ra đúng dịp cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trong bối cảnh đất nước chuẩn bị bước vào kỷ nguyên phát triển mới - hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc.

Xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc, thời gian qua Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách lớn, gồm 4 đạo luật về giáo dục (Luật Nhà giáo, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học sửa đổi, Luật Giáo dục nghề nghiệp sửa đổi); Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển giáo dục - đào tạo; chính sách miễn, hỗ trợ học phí; tổ chức bữa ăn bán trú; xây dựng trường học tại các xã biên giới; triển khai dạy và học 2 buổi/ngày…

Đặc biệt, ngay trước lễ kỷ niệm, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng, tiếp tục nhấn mạnh giáo dục là quốc sách hàng đầu, nền tảng quyết định sự phát triển của đất nước.

Đây là nền tảng chính trị quan trọng để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo đã được xác lập từ Nghị quyết 29-NQ/TW năm 2013 và tiếp tục được khẳng định tại Kết luận số 91-KL/TW năm 2024.

Với những thành tựu đã đạt được trong 80 năm qua, với sự quan tâm, kỳ vọng rất lớn của Đảng, Nhà nước hiện nay, ngành Giáo dục đang đứng trước cơ hội chưa từng có.

Vì vậy, Bộ GD&ĐT tin rằng lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026 không chỉ để ôn lại truyền thống, ghi nhận những đóng góp to lớn của ngành giáo dục đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước mà còn là dịp để khơi dậy trách nhiệm trong toàn ngành giáo dục và toàn xã hội xã hội trước yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.