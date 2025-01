Gặp 'nhà ngoại giao' Capybara và loạt thú gây sốt ở Thảo Cầm Viên

Sau khi đọc được thông tin capybara "cập bến" Thảo Cầm Viên, An Phước và Ngọc Ánh (ngụ quận 10) quyết định tranh thủ đến đây chụp ảnh Tết và giao lưu với "gia đình ngoại giao". "Lần đầu tiên được tận mắt nhìn ngắm capybara ngoài đời, tôi nhận ra nó khác nhiều so với trong trí tưởng tượng hay so với con capybara nhồi bông tôi thường ôm mỗi tối. Nó có bộ lông cứng và rít hơn rất nhiều, tuy vậy biểu cảm vẫn không có gì biến động, Ngọc Anh chia sẻ.