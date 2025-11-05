Giám đốc trường quốc tế ở Hải Phòng tử vong với hàng trăm vết ong đốt

Daniel Owen - Giám đốc Trường Quốc tế Chất lượng (QSI) cơ sở Hải Phòng - và con trai đã tử vong sau khi bị đàn ong vò vẽ khổng lồ châu Á tấn công trong chuyến du lịch ở Lào.

Vụ việc xảy ra ngày 15/10 tại một khu nghỉ dưỡng sinh thái gần thành phố Luang Prabang. Khi đang tham gia trò chơi zipline, hai cha con cùng hướng dẫn viên bất ngờ bị đàn ong vò vẽ bao vây và tấn công dữ dội khi đang cố gắng tụt xuống khỏi cây.

Theo nguồn tin của tờ The Times, cả hai nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ý thức còn tỉnh táo và không có dấu hiệu sốc phản vệ, tuy nhiên đã qua đời chỉ vài giờ sau đó.

Bác sĩ Phanomsay Phakan tại Phakan Arocavet Clinic, nơi tiếp nhận cấp cứu, cho biết: “Cả người họ phủ kín những vết đỏ. Có hàng trăm vết đốt trên khắp cơ thể, tình trạng rất nghiêm trọng, tôi chưa từng thấy trường hợp nào nặng như vậy”.

Ông Owen vốn đến từ bang Idaho (Mỹ), đã sống và làm việc ở nước ngoài gần 20 năm. Trước khi qua đời, ông cùng vợ Jessica và con trai sinh sống tại Việt Nam.

Trên mạng xã hội, Tổ chức Trường Quốc tế Chất lượng (QSI) đăng thông báo bày tỏ thương tiếc: “Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự ra đi đột ngột của ông Dan Owen - Giám đốc Trường QSI International School of Haiphong - và con trai Cooper trong một tai nạn thương tâm. Ông Dan đã cống hiến 18 năm cho QSI, làm việc tại năm cơ sở khác nhau, để lại dấu ấn với sự tận tâm, ấm áp và tinh thần lãnh đạo đầy nhiệt huyết. Ông được yêu mến trong toàn cộng đồng giáo dục QSI và sẽ mãi được ghi nhớ”.

Theo chia sẻ trên mạng xã hội cá nhân, hai cha con Owen có chung niềm đam mê với leo núi và trượt tuyết, và đang tận hưởng kỳ nghỉ khám phá rừng rậm ở Lào trước khi trở về Việt Nam.

Loài ong vò vẽ châu Á (Asian Giant Hornet) được mô tả có kích thước dài tới 5 cm, sở hữu nọc độc mạnh và vết đốt đau đớn, có thể gây tử vong với người bị dị ứng. Loài này được gọi là “murder hornet” (ong sát thủ) vì đã gây ra hàng chục ca tử vong mỗi năm.

Chúng có thể nhận diện nhờ chân màu vàng sáng, sọc vàng mảnh ở bụng và mặt cam nổi bật. Dù là loài bản địa ở châu Á, chúng đã xuất hiện tại Mỹ, Anh và gần đây là Bắc Ireland, khiến giới chức lo ngại về khả năng sinh sôi ngoài tự nhiên.

Hiện giới chức Lào chưa công bố thông tin điều tra chi tiết vụ việc.