Giới nghệ thuật hồi hộp chờ 'cú hích Donald Trump'

Mùa đấu giá tháng 11 tại New York (Mỹ) đang đến gần, hứa hẹn sẽ là "phép thử" cho sức chi tiêu của giới siêu giàu đối với các tác phẩm nghệ thuật. Hơn 1.600 lô hàng, với tổng giá trị ước tính ít nhất 1,1 tỷ USD , sẽ được đưa ra đấu giá, bao gồm cả tác phẩm "quả chuối triệu USD" từng gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, quy mô của mùa đấu giá năm nay có phần "khiêm tốn" hơn. Số lượng tác phẩm giảm 16%, kéo theo tổng giá trị ước tính cũng thấp hơn 1/3. Ảnh minh họa: Dmitry Kostyukov/The New York Times.