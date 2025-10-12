Giới trẻ vẫn nhậu nhưng khác xưa

Không còn thâu đêm trong hộp đêm, Gen Z ở Mỹ chọn tiệc tùng ngoài trời, các buổi gặp gỡ thân mật và đồ uống có cồn nồng độ thấp vì chú trọng sức khỏe.

Không còn bó hẹp trong club, giới trẻ tìm đến các không gian tiệc tùng tự do và gần gũi.

Theo Business Insider, với Gen Z (sinh năm 1997-2012), tiệc tùng giờ không còn gói gọn trong các hộp đêm, mà dịch chuyển sang các buổi picnic ngoài công viên hoặc tiệc tại gia. Theo khảo sát của tổ chức Gallup vào tháng 8, tỷ lệ người Mỹ từ 18–34 tuổi thường xuyên uống rượu đã giảm 9% trong giai đoạn 2023–2025.

Dữ liệu kinh tế từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho thấy những người trong độ tuổi 23–34 đã giảm 11% chi tiêu cho đồ uống có cồn vào năm 2023 so với năm 2003, tính cả lạm phát.

Trước xu hướng này, một lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Suntory (Nhật Bản), đơn vị sở hữu hai thương hiệu whisky Mỹ Jim Beam và Maker’s Mark, vẫn giữ thái độ lạc quan, cho rằng Gen Z vẫn uống rượu, nhưng cách họ chọn đồ uống và không gian thay đổi nhiều so với các thế hệ trước.

Theo Jing Mertoglu, Phó Chủ tịch Toàn cầu phụ trách bộ phận Nghiên cứu và Phân tích của Suntory, cũng nhận định với Business Insider rằng thói quen uống rượu của Gen Z ngày nay rất khác với anh chị và cha mẹ họ.

Tiệc tùng không chỉ trong club

Bà Mertoglu cho hay với những thế hệ như Millennials (sinh năm 1980-1996), tiệc tùng thường được tổ chức tại các quán karaoke hoặc sàn disco, trong khi đó, Gen Z ưu tiên chọn các địa điểm yên tĩnh, ít người biết để có thời gian chất lượng cùng bạn bè.

“Theo tôi, họ đã mở rộng khái niệm vui chơi hơn trước đây. Với một số người, picnic ngoài công viên khá thú vị, nhưng một số người khác lại thích tụ tập hay cắm trại mới vui”, bà nói thêm.

Sau đại dịch, những buổi tiệc nhỏ chú trọng trải nghiệm và sự gắn kết giữa bạn bè ngày càng được giới trẻ ưa chuộng.

Những hình thức giải trí mới lạ tại các hộp đêm kín ở Trung Quốc, tiệc uống rượu tại khu cắm trại ở Hàn Quốc hay tiệc theo chủ đề ở Singapore đang ngày càng được ưa chuộng. Chẳng hạn, một buổi tiệc nhạc điện tử chủ đề matcha tại Singapore vào tháng 8 vừa qua đã thu hút khoảng 400 người tham dự.

Theo Jing Mertoglu, Gen Z ngày càng thích tụ tập và uống rượu tại nhà bạn bè, vì sau đại dịch họ cảm thấy thoải mái và thân mật hơn trong không gian riêng tư.

“Không chỉ vì tiết kiệm chi phí, mà còn vì nó dễ chịu và gần gũi hơn”, bà nói.

Mặc dù người trẻ vẫn thích tận hưởng các hoạt động như các buổi hòa nhạc hay lễ hội, nhưng khác với thế hệ trước, họ không còn duy trì thói quen tụ tập uống rượu sau giờ làm, nhất là khi làm việc tại nhà đã trở nên phổ biến hơn.

Tương lai cho các hãng đồ uống

Dù tổ chức picnic hay tiệc tại gia, Gen Z vẫn duy trì thói quen uống rượu. Theo Jing Mertoglu, giới trẻ hiện nay không còn phụ thuộc vào các buổi tiệc tùng sôi động, thay vào đó, họ thích uống đồ có cồn vào những buổi tiệc quây quần cùng bạn bè.

Nhận thấy xu hướng này, Suntory đã tung ra nhiều dòng cocktail pha sẵn, tiện lợi cho các hoạt động ngoài trời, không cần pha chế. Ngoài ra hãng này còn mở rộng mạng lưới phân phối và tiếp tục ra mắt các hương vị mới tại Mỹ.

Các hãng đồ uống hiện nay đang mở rộng dòng sản phẩm ít hoặc không cồn vì Gen Z ngày càng chú trọng sức khỏe.

Các thương hiệu khác cũng chứng kiến sự tăng trưởng mạnh ở phân khúc đồ uống ít hoặc không cồn. Tập đoàn Anheuser-Busch InBev (Bỉ) ,sở hữu Budweiser và Corona, cho biết danh mục bia không cồn của hãng đã tăng 33% trong quý II so với cùng kỳ năm 2024, chủ yếu nhờ sự tăng trưởng của Corona Cero, dòng bia không cồn có bổ sung vitamin D.

Nhìn chung, bà Mertoglu nhận định Gen Z đang ngày càng chú trọng đến sức khỏe và xu hướng sống lành mạnh, và điều này được phản ánh rõ trong thói quen uống rượu của họ.

“Có thể thấy Gen Z đang nỗ lực duy trì lối sống lành mạnh trong mọi khía cạnh, kể cả thói quen uống rượu. Do vậy, họ thích thưởng thức mocktail hay nước trái cây, những loại đồ uống nhẹ, tươi mát và có nồng độ cồn thấp hơn một chút”, bà nói thêm.