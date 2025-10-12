Giọt nước đông cứng 69.000 USD gây chú ý

Trong loạt đồng hồ ra mắt tuần qua, nhiều thương hiệu chọn cách thể hiện sự khác biệt qua thiết kế và chất liệu. Bên cạnh mẫu Hublot MP-17 với mặt số mô phỏng giọt nước bắn tung, Glashütte Original hợp tác cùng hãng sứ Meissen để giới thiệu những chiếc đồng hồ có mặt số vẽ tay thủ công. Trong khi đó, Girard-Perregaux và Louis Vuitton lại hướng về quá khứ, tái hiện những biểu tượng đầu tiên trong lịch sử chế tác. Dưới đây, On Wrist giới thiệu 6 cỗ máy ấn tượng trong tuần qua. Ảnh minh họa: Monochrome Watches.