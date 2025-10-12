Giọt nước đông cứng 69.000 USD gây chú ý

|
Trong loạt đồng hồ ra mắt tuần qua, nhiều thương hiệu chọn cách thể hiện sự khác biệt qua thiết kế và chất liệu. Bên cạnh mẫu Hublot MP-17 với mặt số mô phỏng giọt nước bắn tung, Glashütte Original hợp tác cùng hãng sứ Meissen để giới thiệu những chiếc đồng hồ có mặt số vẽ tay thủ công. Trong khi đó, Girard-Perregaux và Louis Vuitton lại hướng về quá khứ, tái hiện những biểu tượng đầu tiên trong lịch sử chế tác. Dưới đây, On Wrist giới thiệu 6 cỗ máy ấn tượng trong tuần qua. Ảnh minh họa: Monochrome Watches.
MP-17 MECA-10 Arsham Splash Titanium Sapphire từ Hublot có thiết kế lấy cảm hứng trực tiếp từ MP-16 Droplet, mẫu đồng hồ bỏ túi do Hublot và nghệ sĩ Daniel Arsham hợp tác trước đó. Chiếc đồng hồ 42 mm được tạo hình như thể đang “đông cứng” khoảnh khắc giọt nước vỡ tung. Vỏ titanium vi phun sáng kết hợp bezel sapphire mờ phủ sương, được cố định bằng sáu vít chữ H quen thuộc. Dáng vỏ tròn mềm và các gờ hai bên được bo cong nhẹ, mô phỏng hiệu ứng của nước lên kim loại. Toàn bộ cấu trúc mang tính xuyên thấu, hoàn thiện bởi nắp lưng sapphire cho phép quan sát cỗ máy MECA-10 bên trong. Đồng hồ có giá 69.000 USD. Ảnh: Hublot.
UltraFino Gold Edition Tourbillon của Bianchet được ra mắt nhân dịp sự kiện WatchTime New York, giá bán 98.500 USD. Chiếc đồng hồ mang dáng vỏ tonneau 40 mm, có phủ PVD đen bao trùm toàn bộ chuyển động, tạo độ tương phản mạnh với rotor vàng 18K được chạm khắc theo mô-típ 12 đường xoắn Fibonacci, biểu tượng cho ngôn ngữ thiết kế theo tỷ lệ vàng của hãng. Dù sở hữu vẻ ngoài mảnh mai, bộ máy Calibre UT01 do Bianchet tự phát triển được cấu trúc bằng titanium nhằm đảm bảo độ bền và độ ổn định cơ học. Cỗ máy tourbillon này có độ dày chỉ 3,85 mm và trọng lượng 8 g, nằm trong nhóm mỏng nhất hiện nay. Ảnh: Bianchet.
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập, nhà bán lẻ đồng hồ xa xỉ Ahmed Seddiqi & Sons hợp tác cùng Arnold & Son ra mắt phiên bản giới hạn Nebula 40 Steel x Ahmed Seddiqi, chỉ 10 chiếc được sản xuất. Mẫu đồng hồ giữ nguyên bố cục đặc trưng của dòng Nebula với 7 cầu nối skeleton tỏa ra từ trung tâm, gợi hình ảnh bản đồ sao. Hai hộp cót song song đặt phía trên, trong khi kim giây nhỏ và bộ cân bằng ở mặt số tạo thế đối xứng. Bộ vỏ thép không gỉ 40 mm chứa toàn bộ cấu trúc skeleton lộ cơ, với tấm khung mạ vàng, cầu nối phủ palladium và mặt bích tông garnet hiển thị chữ số Ả Rập phương Đông. Đồng hồ đi kèm dây cao su họa tiết tông garnet đồng bộ, giá bán 101.000 AED (khoảng 27.500 USD). Ảnh: Arnold & Son.
Louis Vuitton giới thiệu lại mẫu Monterey trong dáng vỏ vàng 18K, kích thước 39 mm, nhỏ gọn hơn và tinh giản hơn so với hai phiên bản LV I và LV II ra mắt năm 1988. Phiên bản mới giới hạn 188 chiếc. Lấy cảm hứng từ công trình của Gae Aulenti, kiến trúc sư và nhà thiết kế người Ý từng cộng tác với Louis Vuitton trong thập niên 1980, Monterey 2025 mang mặt số tráng men grand feu trắng. Các yếu tố nhận diện như vòng minute “đường ray”, kim dáng đặc trưng và điểm xuyết màu đỏ - xanh vẫn được giữ nguyên như bản LV I. Phiên bản mới sử dụng bộ máy tự động LFT MA01.02, do La Fabrique du Temps phát triển, giá bán 53.000 USD. Ảnh: Monochrome Watches.
Glashütte Original hợp tác cùng xưởng Meissen, nhà sản xuất sứ lâu đời của Đức, tạo nên bộ 3 phiên bản giới hạn Senator Meissen. Bộ sưu tập có mặt số bằng sứ Meissen, được tạo hình và vẽ tay thủ công. Mỗi tấm sứ siêu mỏng được nung ở 1.400 độ C, sau đó được tô nhiều lớp màu bằng cọ cực mảnh, với từng lớp lại được cố định ở 900 độ C nhằm tăng chiều sâu và độ bền sắc tố. Trong đó, phiên bản Collage giới hạn chỉ 8 chiếc, lấy cảm hứng từ chiếc bình "Dekorwelten" của Meissen. Cả 3 mẫu đều sử dụng kim vàng cong hiển thị giờ và phút, không thêm chi tiết thừa để giữ trọn không gian cho tác phẩm hội họa thu nhỏ. Giá khởi điểm của loạt đồng hồ mới từ 30.700 EUR (khoảng 33.500 USD). Ảnh: Monochrome Watches.
Kỷ niệm 50 năm ra đời bộ sưu tập Laureato, Girard-Perregaux giới thiệu phiên bản giới hạn Laureato FIFTY. Chiếc đồng hồ giữ nguyên những yếu tố đã làm nên tên tuổi của Laureato, vỏ và dây kim loại tích hợp, vành bezel bát giác, nhưng được điều chỉnh để mang cảm giác hiện đại và hài hòa hơn. Mặt số xám đậm hiệu ứng sunray kết hợp họa tiết Clous de Paris được khắc sâu và nổi khối. Kim giây trung tâm được cân bằng bằng đối trọng hình mũi tên kép, biểu tượng thương hiệu. Cửa sổ lịch ngày tại góc 3 giờ có đĩa cùng tông màu mặt số. Phiên bản này giới hạn 200 chiếc, mang phối màu hai tông hiện đại cùng mặt số xám Clous de Paris, có giá 28.320 USD. Ảnh: Time+Tide Watches.
On Wrist là series cập nhật thông tin hàng tuần về các mẫu đồng hồ mới nhất từ khắp nơi trên thế giới, đến từ các thương hiệu nổi tiếng và cả những cái tên mới nổi bật, từ đó phản ánh xu hướng chơi đồng hồ hiện nay.
