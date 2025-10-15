Gợi ý món quà độc đáo cho mùa lễ hội cuối năm

Bánh cookie hạnh nhân Sun Guzto của Fancy Foods là lựa chọn mới mẻ và tinh tế, đa dạng với 8 vị đặc biệt, đảm bảo ngon, đẹp, thích hợp cho mọi dịp tặng quà.

Thị trường quà tặng cuối năm luôn sôi động, đặc biệt trong các dịp lễ 20/10, 20/11, Giáng sinh và năm mới. Tuy nhiên, chính sự phong phú lại khiến người tiêu dùng khó chọn lựa. Hoa, thiệp, giỏ quà... đã quen thuộc, thiếu yếu tố bất ngờ hay cá tính của người tặng. Mọi người tìm kiếm một món quà vừa chất lượng, vừa mới lạ, lại có câu chuyện riêng - thứ có thể gửi gắm tâm ý, sự tinh tế và gu thẩm mỹ của mình.

Làn gió mới cho những món quà

Nhóm quà tặng sáng tạo, có yếu tố trải nghiệm và ý nghĩa văn hóa đang trở thành xu hướng nổi bật nửa cuối năm 2025. Trong bối cảnh đó, Sun Guzto, dòng cookie hạnh nhân giao thoa Á - Âu, được các chuyên gia quốc tế đánh giá cao, nổi lên như lựa chọn mới mẻ và đầy khác biệt.

Ngay từ khi ra mắt, Sun Guzto nhận được sự chú ý đặc biệt trong giới ẩm thực quốc tế. GS.TS Ruud Bottemanne, chuyên gia hàng đầu về công nghệ thực phẩm của Hà Lan, khẳng định: “Đây là loại cookie ngon nhất tôi từng ăn. Sự hòa quyện giữa cookie hạnh nhân truyền thống châu Âu và hương vị châu Á đã tạo nên trải nghiệm đặc biệt mà chưa loại cookie nào đạt được”.

Giáo sư Henrik Jeppesen, nhà thiết kế công nghiệp người Đan Mạch từng nhiều lần giành giải Red Dot và IF Design Award, bày tỏ: “Không nghi ngờ gì nữa, đây là bánh cookie hạnh nhân ngon nhất tôi từng ăn. Bánh có hình thức bắt mắt, hương vị tuyệt hảo”.

Hai chuyên gia khác, ông Tan Chooi Leng, cựu Giám đốc Bộ phận chocolate của Barry Callebaut Malaysia - tập đoàn chocolate công nghiệp lớn nhất thế giới và Chef David Broutin, chuyên gia cố vấn bánh nhiều năm kinh nghiệm người Pháp, đều đồng tình Sun Guzto là “một trong những loại cookie ngon nhất thế giới” hay “cookie hạnh nhân ngon nhất”.

Các chuyên gia dành lời khen cho bánh cookie hạnh nhân Sun Guzto.

Những lời khen giá trị ấy đến từ triết lý giao thoa Á - Âu, hương vị mặn - ngọt, sự đa dạng mà thương hiệu này mang lại, thể hiện qua 8 vị bánh ấn tượng.

Món quà đặc biệt và tinh tế của mùa lễ hội

Một món quà đẹp không chỉ ở chất lượng hay hình thức, mà còn ở câu chuyện và cảm xúc nó mang lại. Bánh cookie hạnh nhân Sun Guzto là món quà có thể khiến người tặng tự tin, người nhận trân trọng và cả hai đều cảm thấy hạnh phúc.

Đầu tiên, Sun Guzto là món quà sáng tạo và đột phá. Bên cạnh những vị quen thuộc như bơ, chocolate, mè đen, sản phẩm còn có những biến tấu táo bạo, lần đầu xuất hiện như tôm, cá, moka, matcha và rong biển - những hương vị đậm chất châu Á, được phối hợp tinh tế để không lấn át mà tôn lên vị béo bùi của hạnh nhân.

8 vị bánh, 8 phong cách, đáp ứng đa dạng khẩu vị của mọi người. Dù là người yêu sự truyền thống hay thích khám phá mới lạ, Sun Guzto đều có thể làm hài lòng và mang lại một trải nghiệm vị giác đầy cảm xúc.

Các hương vị bánh Sun Guzto đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng.

Với 8 hương vị sáng tạo, công nghệ sản xuất chuẩn ISO 22000, không chất bảo quản, hạnh nhân chiếm 20% trong mỗi chiếc bánh, cùng sự kết hợp với những nguyên liệu chất lượng, Sun Guzto không chỉ ngon mà còn tốt cho sức khỏe, phù hợp xu hướng tiêu dùng lành mạnh hiện nay.

Sun Guzto còn là món quà mang giá trị thẩm mỹ và ý nghĩa. Bao bì được thiết kế sang trọng, hiện đại và đa dạng lựa chọn, từ túi tiện dụng đến hộp giấy thanh lịch, hộp thiếc cao cấp, phù hợp làm quà tặng cho người thân, bạn bè, thầy cô hoặc đối tác.

Sun Guzto là món quà mang giá trị thẩm mỹ và ý nghĩa.

Sun Guzto là thương hiệu thuộc Fancy Foods, thành viên của Nhất Hương Group, doanh nghiệp Việt Nam hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành bánh. Sau thành công với sự ra mắt ấn tượng của thương hiệu Queenam trong lĩnh vực chocolate sáng tạo, Sun Guzto tiếp tục khẳng định năng lực Việt Nam trong phân khúc bánh cao cấp, mang tinh thần hội nhập, sáng tạo và khát vọng vươn tầm quốc tế. Mỗi hộp bánh không chỉ đẹp mắt mà còn kể câu chuyện về sự sáng tạo, tỉ mỉ và niềm tự hào Việt Nam.

Sun Guzto là sản phẩm hoàn thiện từ hương vị đến thẩm mỹ.

Tất cả điều ấy giúp Sun Guzto hứa hẹn là món quà chất lượng, độc đáo và sáng tạo trong mùa lễ hội cuối năm. Mỗi hộp bánh hội tụ sự ngon, bổ, đẹp sẽ mang theo tấm chân tình, sự tinh tế và gu thẩm mỹ của người tặng.