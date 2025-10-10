Golf thủ 29 tuổi có cú đánh đẹp nhất thế giới

Dù sở hữu tài khoản Instagram với hơn 155.000 người theo dõi, Minjee Lee lại khá kín tiếng về đời tư và chuyện hẹn hò. Trang cá nhân của cô chỉ đăng tải một vài hình ảnh luyện tập, thi đấu hoặc khoảnh khắc đời thường giản dị, mái tóc nâu thả tự nhiên, gương mặt gần như không trang điểm. Khi được hỏi về cây gậy yêu thích, Lee trả lời không chút do dự: “A9, vì nó luôn khiến tôi cảm thấy thoải mái nhất”. Ảnh: @minjee27/IG.