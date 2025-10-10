Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Golf thủ 29 tuổi có cú đánh đẹp nhất thế giới

Sau một thập kỷ thi đấu chuyên nghiệp, Minjee Lee không chỉ là tay golf nữ nổi bật nhất Australia, cô hiện xếp thứ hai trong cuộc đua “golf thủ của năm” .

Minjee Lee, cu danh golf, golf thu cua nam, tay golf chuyen nghiep, Tiger Woods, tien thuong golf anh 1

Ở tuổi 29, Minjee Lee (sinh năm 1996) đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Tay golf người Australia gốc Hàn hiện xếp thứ 4 thế giới, theo Australian Broadcasting Corporation, sở hữu 11 danh hiệu LPGA Tour, trong đó có 3 danh hiệu major, thành tích khiến giới chuyên môn không tiếc lời ca ngợi. Ảnh: Raymond Carlin/Reuters.

Minjee Lee, cu danh golf, golf thu cua nam, tay golf chuyen nghiep, Tiger Woods, tien thuong golf anh 2

Sinh ra trong gia đình có truyền thống thể thao, Lee bắt đầu làm quen với gậy golf từ năm 10 tuổi dưới sự hướng dẫn của mẹ là Clara Lee, cũng là huấn luyện viên đầu tiên và người đồng hành cùng cô suốt chặng đường thi đấu. Em trai cô, Min Woo Lee, hiện cũng là tay golf chuyên nghiệp thi đấu tại PGA Tour. Ảnh: @minjee27/IG.

Minjee Lee, cu danh golf, golf thu cua nam, tay golf chuyen nghiep, Tiger Woods, tien thuong golf anh 3

Năm 2012, Minjee Lee trở thành tay golf nữ trẻ nhất vô địch Australian Women’s Amateur Championship, mở ra hành trình đầy triển vọng. 2 năm sau, cô tiếp tục ghi dấu ấn khi giành US Junior Amateur Championship, đồng thời giữ vị trí tay golf nghiệp dư số 1 thế giới. Ảnh: LPGA.

Minjee Lee, cu danh golf, golf thu cua nam, tay golf chuyen nghiep, Tiger Woods, tien thuong golf anh 4

Thần tượng của Minjee Lee là huyền thoại Tiger Woods, người đã truyền cảm hứng cho cô từ những ngày đầu cầm gậy. Khi bước vào con đường chuyên nghiệp năm 2015, Lee nhanh chóng chứng minh lý do cô được xem là “niềm hy vọng mới” của golf Australia. Ảnh: @minjee27/IG.

Minjee Lee, cu danh golf, golf thu cua nam, tay golf chuyen nghiep, Tiger Woods, tien thuong golf anh 5Minjee Lee, cu danh golf, golf thu cua nam, tay golf chuyen nghiep, Tiger Woods, tien thuong golf anh 6

Theo PGA, điểm mạnh của Minjee Lee nằm ở khả năng phối hợp động tác và tạo độ mở trong cú swing. Cụ thể, nữ golf thủ có độ xoắn cơ thể tốt trong cú backswing, phần thân trên xoay linh hoạt nhưng không làm mất cân bằng phần hông, tạo nên cú downswing mạnh mẽ, dứt khoát. Ảnh: LPGA.

Minjee Lee, cu danh golf, golf thu cua nam, tay golf chuyen nghiep, Tiger Woods, tien thuong golf anh 7

Chính sự phối hợp hoàn hảo này giúp cô giải phóng lực đánh tối đa, đưa bóng đi xa và trúng “điểm ngọt” (sweet spot) với độ chính xác đáng kinh ngạc. Cũng vì thế, giới chuyên môn ưu ái gọi cô là “Ball Striking Genius”, ý chỉ golfer sở hữu khả năng kiểm soát cú đánh hoàn hảo. Nhiều tạp chí chuyên môn thậm chí còn xem cú swing của Minjee Lee là “đẹp nhất thế giới”. Ảnh: LPGA.

Minjee Lee, cu danh golf, golf thu cua nam, tay golf chuyen nghiep, Tiger Woods, tien thuong golf anh 8

Theo ABC News, Minjee Lee hiện xếp thứ hai trong cuộc đua “golf thủ xuất sắc của năm” (Player of the Year), chỉ sau tay golf người Thái Jeeno Thitikul. Trong mùa giải 2025, cô giành Women’s PGA Championship hồi tháng 6 và xếp đồng hạng ba tại Evian Championship ở Pháp. Nếu duy trì phong độ này, Lee có thể trở thành người Australia đầu tiên sau huyền thoại Karrie Webb (1999-2000) đạt danh hiệu danh giá nhất của làng golf nữ thế giới. Ảnh: Ryan Lochhead/PGA.

Minjee Lee, cu danh golf, golf thu cua nam, tay golf chuyen nghiep, Tiger Woods, tien thuong golf anh 9Minjee Lee, cu danh golf, golf thu cua nam, tay golf chuyen nghiep, Tiger Woods, tien thuong golf anh 10

Thống kê từ LPGA cho thấy cô đang dẫn đầu danh sách tiền thưởng với 3,63 triệu USD (khoảng 5,51 triệu AUD), bỏ xa Thitikul gần nửa triệu USD. Trong 19 giải đấu mùa 2025, Minjee Lee lọt top 5 sáu lần, top 10 bảy lần và top 20 mười bốn lần. Cô cũng đang đứng thứ hai trong cuộc đua Race to CME Globe, với mục tiêu giành suất tham dự Tour Championship tại Naples (Florida) vào tháng 11. Tại đây nhà vô địch sẽ nhận 4 triệu USD, giải thưởng lớn nhất trong lịch sử golf nữ. Ảnh: LPGA.

Minjee Lee, cu danh golf, golf thu cua nam, tay golf chuyen nghiep, Tiger Woods, tien thuong golf anh 11

Trong video 59 Questions with Minjee Lee (tạm dịch: "59 câu hỏi với Minjee Lee" do Golf Digest thực hiện vào tháng 4, tay golf người Australia chia sẻ rằng nếu không theo nghiệp thể thao, cô có lẽ đã trở thành bác sĩ nhi khoa, bởi “cô luôn muốn làm việc với trẻ em". Ảnh: John Jones/Reuters.

Minjee Lee, cu danh golf, golf thu cua nam, tay golf chuyen nghiep, Tiger Woods, tien thuong golf anh 12Minjee Lee, cu danh golf, golf thu cua nam, tay golf chuyen nghiep, Tiger Woods, tien thuong golf anh 13

Lee cũng tiết lộ nhiều chi tiết thú vị về bản thân, cô chỉ sử dụng bóng số 1 vì có chút mê tín, người bạn thân nhất trên tour là Hwiing, người đã đồng hành cùng cô suốt 11 năm thi đấu chuyên nghiệp, và vật bất ly thân ngoài dụng cụ thi đấu chính là kem chống nắng. Ảnh: @minjee27/IG.

Minjee Lee, cu danh golf, golf thu cua nam, tay golf chuyen nghiep, Tiger Woods, tien thuong golf anh 14

Dù sở hữu tài khoản Instagram với hơn 155.000 người theo dõi, Minjee Lee lại khá kín tiếng về đời tư và chuyện hẹn hò. Trang cá nhân của cô chỉ đăng tải một vài hình ảnh luyện tập, thi đấu hoặc khoảnh khắc đời thường giản dị, mái tóc nâu thả tự nhiên, gương mặt gần như không trang điểm. Khi được hỏi về cây gậy yêu thích, Lee trả lời không chút do dự: “A9, vì nó luôn khiến tôi cảm thấy thoải mái nhất”. Ảnh: @minjee27/IG.

