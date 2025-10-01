Hà Nội đón trẻ trở lại trường sau đợt mưa 'ngập thành sông'

Các trường được yêu cầu tổ chức dạy học linh hoạt, chủ động ứng phó với tình huống phát sinh sau bão.

Học sinh Hà Nội trở lại trường vào ngày 2/10. Ảnh: Đinh Hà.

Ngày 1/10, Sở GD&ĐT Hà Nội có văn bản gửi UBND các phường, xã và các cơ sở giáo dục trên địa bàn về việc khắc phục hậu quả bão số 10, chuẩn bị đón học sinh trở lại trường.

Theo đó, từ ngày 2/10, học sinh toàn thành phố sẽ đi học bình thường. Các trường được yêu cầu tổ chức dạy học linh hoạt, chủ động ứng phó với tình huống phát sinh sau bão.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đề nghị các trường phối hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành vệ sinh, khử khuẩn, khắc phục tình trạng ngập úng tại khuôn viên lớp học, bếp ăn, khu vệ sinh, sân chơi… nhằm bảo đảm môi trường an toàn cho học sinh và giáo viên.

Nhà trường đồng thời có trách nhiệm thông báo kịp thời cho phụ huynh về kế hoạch dạy học theo khung thời gian năm học 2025-2026 và chỉ tổ chức đón học sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện an toàn.

Trước diễn biến thiên tai, bão lũ và dịch bệnh, sở yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục thường xuyên theo dõi tình hình, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy học, lựa chọn hình thức phù hợp và báo cáo kịp thời cho UBND phường, xã, các đơn vị liên quan và sở để được phối hợp xử lý.

Ngoài ra, các nhà trường cần phối hợp với cơ quan chức năng, lực lượng địa phương để bảo đảm giao thông an toàn cho học sinh; đồng thời rà soát, thống kê thiệt hại về cơ sở vật chất, thiết bị, cây xanh, tường rào, cổng trường… và báo cáo khó khăn, vướng mắc về Sở GD&ĐT Hà Nội.

Trước đó, vào ngày 30/9, do ảnh hưởng hoàn lưu bão Bualoi, Hà Nội xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to kèm giông, gây ngập cục bộ tại nhiều khu dân cư, đô thị và vùng trũng thấp. Hệ thống thoát nước quá tải khiến việc đi lại trên địa bàn thành phố gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đã quyết định cho toàn bộ học sinh các cấp nghỉ học ngày 1/10 để đảm bảo an toàn. Các cơ sở giáo dục được khuyến khích linh hoạt tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian học sinh tạm nghỉ.