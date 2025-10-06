Hàn Quốc muốn cấm học viện Anh ngữ cho trẻ mầm non

Một dự luật mới đang được Quốc hội Hàn Quốc xem xét nhằm cấm mô hình dạy tiếng Anh "tắm" trong ngôn ngữ cho trẻ mầm non.

Nhiều trẻ mầm non ở Hàn Quốc phải chạy đua học tiếng Anh. Ảnh: ETONHOUSE.

"Dù học phí cao gần gấp 5 lần, tôi vẫn chọn trường mầm non tiếng Anh cho con", bà Hwang, một phụ huynh đã chuyển con từ trường mầm non tư thục sang một cơ sở dạy học bằng tiếng Anh, cho biết.

Không riêng bà Hwang, tại Hàn Quốc, bất chấp mức học phí cao, nhiều phụ huynh vẫn tìm đến các học viện Anh ngữ dạy học hoàn toàn bằng tiếng Anh với hy vọng trẻ sẽ tiếp thu ngôn ngữ một cách tự nhiên.

Sự bùng nổ của các cơ sở này đã tạo ra một xu hướng đáng báo động, khi trẻ nhỏ phải luyện tiếng Anh để vượt qua kỳ thi tuyển sinh vào các trường Anh ngữ nổi tiếng. Bà Hwang cho biết con gái 5 tuổi của bà đã phải thi tuyển ba lần mới được nhận.

Theo Korea Joongang Daily, Bộ Giáo dục Hàn Quốc sau đó đã phát hiện 23 cơ sở trên cả nước tổ chức thi tuyển. Sự cạnh tranh gay gắt để giành suất vào các trường này đã thổi bùng lên tranh cãi. Chính quyền đã yêu cầu các trường này chuyển sang hình thức tư vấn hoặc bốc thăm để giảm áp lực cho học sinh.

Đề xuất cấm mẫu giáo Anh ngữ

Tháng 7/2024, dân biểu Kang Kyung-sook thuộc Đảng Tái thiết Hàn Quốc và 9 nhà lập pháp khác đã đề xuất sửa đổi đạo luật Thành lập và vận hành các học viện dạy học tư thục và các lớp ngoại khóa.

Trong đó, họ đề xuất cấm trẻ em dưới 36 tháng tuổi tham gia các lớp học mang tính học thuật với mục đích “tuyển sinh và toàn cầu hóa". Đối với trẻ em từ 3 đến 7 tuổi, các lớp học này sẽ được giới hạn tối đa 40 phút/ngày.

Nếu được thông qua, các học viện Anh ngữ hoạt động theo mô hình "tắm" ngôn ngữ cả ngày hiện nay sẽ phải đóng cửa. Người vi phạm có thể đối mặt với việc đình chỉ lớp học, đóng cửa hoặc bị thu hồi giấy phép.

Mục đích chính của lệnh cấm là giải quyết tình trạng học thêm trước tuổi đến trường. Các nhà lập pháp dẫn báo cáo của Liên Hợp Quốc, chỉ ra trẻ em Hàn Quốc đang phải đối mặt với căng thẳng học thuật.

Cụ thể, số liệu của Bộ Giáo dục cho thấy 47,6% trẻ em dưới 7 tuổi nhận giáo dục tư nhân. Tỷ lệ này lên tới 81,2% ở tuổi lên 5.

Về mặt quản lý, các cơ sở mầm non Anh ngữ bị xếp vào nhóm "học viện tư thục" chứ không phải "cơ sở giáo dục mầm non". Điều này tạo ra lỗ hổng pháp lý cho việc dạy học cường độ cao.

Bùng nổ tranh cãi

Dù mục đích nhân văn, dự luật đã tạo ra tranh cãi gay gắt giữa phụ huynh, doanh nghiệp giáo dục và các chuyên gia. Một số phụ huynh lập luận lệnh cấm vi phạm Điều 31 Hiến pháp, đảm bảo "quyền được giáo dục tương ứng với năng lực".

Trong khi đó, đại diện Hiệp hội Giáo dục Ngoại ngữ Hàn Quốc chỉ trích dự luật đi ngược lại tinh thần bãi bỏ quy định và xâm phạm quyền tự do lựa chọn của phụ huynh đối với một dịch vụ bổ sung.

Tuy nhiên, các chuyên gia giáo dục lại ủng hộ đề xuất mới. GS Son Hye-sook (Đại học Phụ nữ Kyungin) khẳng định việc học nặng học thuật không phù hợp với sự phát triển của trẻ nhỏ.

Vị này cho biết thùy thái dương - có vai trò quan trọng trong việc xử lý âm thanh, ngôn ngữ, ký ức, cảm xúc và các giác quan khác như vị giác, xúc giác - chỉ phát triển đầy đủ sau 7 tuổi.

Bên cạnh đó, nhiều học viện sử dụng chương trình nước ngoài nhưng không có tiêu chuẩn quốc gia. Hơn nữa, nhiều giáo viên nước ngoài chỉ đơn thuần nói tiếng Anh chứ không phải giáo viên được đào tạo chuyên môn về phát triển trẻ em.

Trong giai đoạn lấy ý kiến công chúng, dự luật sửa đổi có tới hơn 10.000 ý kiến phản đối, trong khi số ủng hộ chỉ vài chục. Dù vậy, dự luật đã được đưa ra thảo luận tại ủy ban giáo dục quốc hội.

Bộ Giáo dục cũng đã thành lập một tổ công tác tạm thời để tìm ra các biện pháp kiềm chế xu hướng giáo dục sớm này.

Tuy nhiên, nhiều người trong ngành vẫn nghi ngờ, cho rằng dự luật này có thể giảm bớt hiện tượng nhưng sẽ không giải quyết được nguyên nhân sâu xa là sự cạnh tranh giáo dục khốc liệt tại Hàn Quốc.