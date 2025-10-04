Có ba bằng thạc sĩ vẫn bỏ việc sống như người vô gia cư

Zhao Dian (32 tuổi, Trung Quốc) có hai bằng cử nhân và ba bằng thạc sĩ nhưng chọn sống lang thang trên đường phố Đại Lý (Vân Nam).

Zhao Dian tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ từ nhiều trường đại học trên thế giới. Ảnh: SCMP.

Theo SCMP, Zhao Dian sinh ra ở Thượng Hải và chuyển đến New Zealand năm 10 tuổi. Anh có học vấn xuất sắc khi nhận hai bằng cử nhân và ba bằng thạc sĩ về tài chính tại Australia, Mỹ, Pháp và Trung Quốc.

Tuy nhiên, khi nhìn lại tuổi thơ, Zhao mô tả mối quan hệ với cha mẹ rất xa cách. Cha anh áp dụng kỷ luật hà khắc chỉ vì anh thuận tay trái, còn mẹ anh lại thiếu sự đồng cảm. Áp lực thành công từ cha mẹ khiến anh cảm thấy "giáo dục danh giá như một xiềng xích".

Sau nhiều năm xa quê, Zhao đối mặt với nỗi cô đơn sâu sắc. Anh thường chỉ tìm thấy sự an ủi bên cộng đồng người Trung Quốc xa xứ.

Trong thời gian học cao học ở Paris (Pháp), anh từng rơi vào khủng hoảng tâm lý. Khi làm công việc rửa bát trong bếp của một nhà hàng Trung Quốc, anh bất ngờ khám phá ra niềm vui từ những công việc đơn giản.

“Rửa bát đĩa cũng có thể mang lại hạnh phúc, vậy tại sao phải chờ đợi một công việc mơ ước", Zhao nói.

Năm 2023, anh trở về Trung Quốc, thay vì làm công việc liên quan đến tài chính, anh chọn làm bồi bàn ở lễ hội bia và khách sạn, rồi quyết định sống vô gia cư ở Đại Lý, khi đã tiết kiệm được khoảng 2.500 nhân dân tệ.

Hàng ngày, Zhao thức dậy lúc 7h và đi ngủ lúc 21h, thi thoảng tắm giặt tại các nhà trọ. Anh ăn tại các nhà hàng chay miễn phí, giặt giũ ở khách sạn. Nhờ vậy, anh chi tiêu khoảng 100 nhân dân tệ mỗi tháng.

Thời gian rảnh rỗi, anh dành để đọc sách, đi du lịch và tham gia các dự án ý nghĩa như tổ chức câu lạc bộ sách và chia sẻ video tư vấn tâm lý trực tuyến.

Zhao từng trải qua 9 mối tình, có con gái 10 tuổi với bạn gái cũ ở New York, hiện vẫn giữ liên lạc. Dù đã cắt đứt liên lạc với cha mẹ ở New Zealand, anh vẫn mong muốn có những kết nối ý nghĩa.

Từ trải nghiệm của mình, Zhao cho rằng nhiều người trẻ cảm thấy lạc lối vì môi trường giáo dục độc hại. Vì vậy, anh đã khởi xướng một dự án hướng nghiệp giúp trẻ em tìm thấy đam mê thực sự.

"Việc từ bỏ con đường thông thường và chọn lối sống tiết kiệm khiến tôi thấy mãn nguyện hơn nhiều", anh chia sẻ.

Tuy nhiên, lựa chọn của Zhao đã gây ra nhiều tranh cãi. Một số người đồng cảm, cho rằng anh đang chữa lành những tổn thương cảm xúc theo cách riêng của mình.

Ngược lại, không ít người chỉ trích Zhao vô trách nhiệm khi đoạn tuyệt với cha mẹ và bỏ bê trách nhiệm làm cha.