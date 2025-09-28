Bà mẹ ở Trung Quốc kiện trường và Sở Giáo dục, tố con bị ngược đãi

Một phụ huynh tại Hong Kong (Trung Quốc) đã đệ đơn kiện hiệu trưởng, trường học và Sở Giáo dục, cáo buộc các bên đã phân biệt đối xử và ngược đãi con mình.

Ngôi trường bị phụ huynh đệ đơn kiện. Ảnh: SCMP.

Theo SCMP, ngày 25/9, bà Sojobi Akpevwe Joyce (phụ huynh) đã nộp đơn lên Tòa án Quận, kiện trường Yaumati Kaifong Association, hiệu trưởng Wong Wing-sze và Sở Giáo dục.

Theo đơn kiện, nạn nhân là một học sinh lớp 4, được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ và thiểu năng trí tuệ nhẹ. Kể từ ngày 18/2, em này đã bị trường Yaumati Kaifong Association từ chối tham gia các lớp học, viện lý do thiếu sự hỗ trợ từ Sở Giáo dục.

Phụ huynh khẳng định trong 2 giờ, bà đã cầu xin hiệu trưởng và đề nghị trường tiếp cận theo hướng tìm kiếm sự hỗ trợ từ các tổ chức phi chính phủ. Trước đây, vị hiệu trưởng tiền nhiệm đã áp dụng cách này cho học sinh của mình, nhưng vị hiệu trưởng hiện tại đã từ chối. Điều này dẫn đến việc học sinh đã phải nghỉ học trong 7 tháng.

Trong các cáo buộc tiếp theo, bà Sojobi mô tả về việc con bị ngược đãi trong thời gian theo học. Cụ thể, học sinh đã nhiều lần bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, được mô tả là "nhà tù mini" - chỉ có giá sách bị khóa, thảm sàn, không có đồ đạc.

Cách đối xử này được mô tả là tàn nhẫn, vô nhân đạo và là nguyên nhân gây ra căng thẳng tâm lý đáng kể cho đứa trẻ.

Đơn kiện cáo buộc trường học và hiệu trưởng sơ suất vì không cung cấp môi trường học tập phù hợp. Trong khi đó, Sở Giáo dục bị tố cáo thất bại trong nghĩa vụ pháp lý khi không đảm bảo quyền được giáo dục của trẻ và thiếu sự giám sát các quy định về giáo dục đặc biệt.

Hiện, bà Sojobi yêu cầu các bên bồi thường tổng cộng 2,95 triệu đô la Hong Kong (khoảng 10 tỷ đồng ), bao gồm thiệt hại về giáo dục và tâm lý, bồi thường tăng nặng và bồi thường trừng phạt. Ngoài ra, đơn kiện còn yêu cầu Sở Giáo dục sắp xếp một chỗ học cho học sinh tại một trường phù hợp.

Về phía mình, nhà trường đã từ chối bình luận về vụ kiện, viện dẫn lý do bảo vệ quyền riêng tư của học sinh.

Trường cho biết họ đã "chủ động thực hiện các biện pháp nội bộ để đánh giá kỹ lưỡng tình hình, với ưu tiên hàng đầu là phúc lợi của học sinh" và khẳng định luôn tuân thủ khuôn khổ hỗ trợ chuyên nghiệp, liên tục cho học sinh giáo dục đặc biệt.

"Trong thực hành giáo dục, đặc biệt liên quan đến học sinh có nhu cầu học tập đặc biệt, chúng tôi luôn tuân thủ quy trình hỗ trợ chuyên nghiệp, liên tục và phù hợp. Mục tiêu là tạo điều kiện tốt nhất để các em thích nghi với môi trường học đường và tăng cường năng lực nhận thức cũng như xã hội", trường cho biết.