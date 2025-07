Hãng taxi dịch vụ ở Mỹ cho phép chọn giới tính của tài xế

Một hãng taxi dịch vụ tại Mỹ vừa thông báo triển khai kế hoạch chọn giới tính tài xế, nhằm bảo về các khách hàng nữ.

Tại thị trường Mỹ, hãng taxi dịch vụ Uber đang triển khai tính năng “ưu tiên tài xế nữ” tại ba thành phố lớn của Mỹ bao gồm Detroit, Los Angeles và San Francisco. Tùy chọn này sẽ xuất hiện khi người dùng nữ đặt xe, cho phép họ yêu cầu được ghép chuyến với một tài xế nữ. Nếu thời gian chờ quá lâu, họ vẫn có thể chọn tài xế bất kỳ.

Ngoài ra, người dùng có thể bật tùy chọn này trong phần cài đặt để tăng khả năng được phục vụ bởi tài xế nữ. Phía Uber lưu ý rằng điều này không đảm bảo tuyệt đối nhưng giúp nâng cao khả năng kết nối giữa các tài xế và hành khách cùng giới.

Tài xế nữ cũng được phép thiết lập chế độ chỉ nhận chuyến với hành khách nữ, đặc biệt trong khung giờ cao điểm như buổi tối. Uber cho biết họ vẫn có thể linh hoạt bật tắt chế độ này để tối ưu hóa thu nhập.

Tính năng tương tự từng được Uber giới thiệu lần đầu tại Ả Rập vào năm 2019 và đã mở rộng ra 40 quốc gia. Mỹ là thị trường mới nhất được thử nghiệm trước khi Uber triển khai trên toàn quốc.

Theo báo cáo an toàn giai đoạn 2021-2022 của Uber, đã có 2.717 vụ tấn công tình dục được ghi nhận tại Mỹ, giảm so với con số 5.981 trong giai đoạn 2017-2018. Tuy nhiên, những con số này vẫn khiến nhiều hành khách, đặc biệt là phụ nữ, cảm thấy bất an. Uber kỳ vọng tính năng mới sẽ giúp tạo cảm giác an toàn hơn cho cả hành khách lẫn tài xế nữ.