Hành động dứt khoát giúp cô gái mua được nhà ở TP.HCM

Thanh Hằng từng nghĩ mình phải mất 10 năm nữa mới mua nổi căn hộ nhỏ ở TP.HCM. Nhưng một quyết định vay đúng đắn đã giúp giấc mơ ấy đến sớm hơn cô tưởng tượng.

Việc vay tiền để mua nhà khiến nhiều người trẻ đến gần hơn với giấc mơ an cư ở thành phố lớn. Ảnh minh họa: Cottonbro/Pexels.

Sau 8 năm đi làm, Thanh Hằng (32 tuổi, làm việc trong lĩnh vực marketing) vẫn thuê nhà ở quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM. Thu nhập khoảng 25-30 triệu đồng/tháng, cô từng nghĩ giấc mơ an cư chỉ có thể thực hiện sau khi tích cóp đủ vài trăm triệu đồng.

Nhưng khi giá căn hộ ở TP.HCM không ngừng tăng, Thanh Hằng nhận ra nếu cứ chờ đủ tiền mới mua, có lẽ phải đợi thêm cả thập kỷ.

Theo Bộ Xây dựng, trong 9 tháng qua, giá bán căn hộ chung cư tại Hà Nội và TP.HCM duy trì ở mức cao, với xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước.

Tại Hà Nội, giá sơ cấp trung bình đạt 70-80 triệu đồng/m2, tăng 5,6% so với quý I/2025 và tăng 33% so với cùng kỳ năm 2024. Một số dự án hạng sang ghi nhận mức giá rất cao, khoảng 150-300 triệu đồng/m2.

Còn ở TP.HCM, giá sơ cấp trung bình đạt khoảng 75 triệu đồng/m2, giữ ổn định so với đầu năm nhưng tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Một số dự án cao cấp có mức giá từ 150 triệu đồng/m2 trở lên.

Trong khi đó, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM nhận định giá nhà tăng liên tục trong các năm qua vượt quá khả năng tài chính của số đông người có thu nhập trung bình, người có thu nhập thấp đô thị.

“Nếu không có hỗ trợ tín dụng, giấc mơ sở hữu nhà trở nên xa vời với nhiều người trẻ như tôi”, Thanh Hằng bày tỏ.

Thực tế, theo các chuyên gia tài chính, không phải ai cũng đủ tiền trả ngay 50-70% giá trị căn hộ. Do đó, vay ngân hàng là giải pháp thiết thực nếu người vay có kế hoạch tài chính và nguồn thu ổn định.

Người mua nên ưu tiên gói vay có lãi suất ưu đãi giai đoạn đầu, kỳ hạn dài và ân hạn gốc, đặc biệt trong bối cảnh giá nhà còn neo cao. Điều quan trọng là tính toán kỹ khả năng trả nợ và dự phòng quỹ tài chính an toàn.

Trong quá trình tìm hiểu, Thanh Hằng biết đến chương trình vay mua nhà của HDBank, ngân hàng hiện duy nhất cho vay mua nhà đến 50 năm, lãi suất chỉ từ 4,5%/năm, ân hạn vốn gốc tối đa 5 năm và giải ngân đến 90% giá trị tài sản đảm bảo.

Nhờ thời hạn vay dài, khoản trả hàng tháng của Thanh Hằng nhẹ hơn đáng kể, giúp duy trì cuộc sống cân bằng. “Tôi chỉ cần trả lãi trong vài năm đầu, sau đó mới trả gốc. Việc chia nhỏ khoản vay khiến tôi không bị áp lực như trước đây”, cô nói.

Cuối tháng 9, Thanh Hằng chính thức nhận bàn giao căn hộ 2 phòng ngủ tại phường An Khánh. Mỗi tháng, cô vẫn dành một phần thu nhập cho chi tiêu, tiết kiệm và trả góp. “Tôi từng sợ vay, nhưng giờ thấy đó là quyết định đúng nhất độ tuổi 30. Tôi có nhà để ở và vẫn sống thoải mái”, cô chia sẻ.