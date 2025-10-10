Mua nhà trước khi cưới: Thực tế hay ảo tưởng?

“Muốn cưới lắm nhưng chưa đủ tiền mua nhà”, câu nói tưởng đùa nhưng lại là nỗi trăn trở thật của không ít cặp đôi trẻ ngày nay.

Nhiều cặp đôi mong muốn mua nhà trước khi cưới. Ảnh: Miriam Alonso/Pexels.

Trong thời buổi vật giá leo thang, mua nhà trước hôn nhân trở thành chủ đề gây tranh luận. Nhiều bạn trẻ hiện nay cho rằng an cư phải đi trước lập gia đình. Số khác lại nhận định đây là giấc mơ xa vời do chi phí sinh hoạt cao và giá nhà liên tục tăng.

Theo Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt nam (VARS IRE), tâm lý “ngại cưới, lười sinh” trong dài hạn sẽ dần trở thành yếu tố ảnh hưởng đến thị trường bất động sản.

Theo các số liệu thống kê, trong vòng 10 năm qua, giá căn hộ chung cư tại Hà Nội và TP.HCM tăng trung bình 2,5-3 lần. Trong khi đó, thu nhập bình quân đầu người tại Việt Nam trong cùng giai đoạn mới chỉ tăng khoảng 70-80% (mức thu nhập bình quân năm 2014 là khoảng 3.500 USD thì đến 2024 đạt gần 6.000 USD ). Như vậy, tốc độ tăng giá nhà đã bỏ xa tốc độ tăng thu nhập, tạo ra khoảng cách ngày càng lớn giữa khả năng tích lũy và chi phí mua nhà.

Nhiều cặp đôi vì vậy phải hoãn cưới hoặc chọn cách “cưới rồi vẫn ở trọ”.

Tấn Lộc (29 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: “Tôi và bạn gái yêu nhau đã 5 năm, ra mắt gia đình hai bên rồi nhưng vẫn chần chừ chuyện cưới xin vì cả hai đều muốn có chỗ ở riêng. Giá nhà thì tăng từng năm, tiết kiệm hoài cũng thấy xa vời”.

“Hai vợ chồng tôi đều làm văn phòng, lương tổng hơn 30 triệu/tháng. Nếu vay mua nhà ngắn hạn thì tiền trả góp mỗi tháng gần bằng tiền ăn uống, chi tiêu. Thật sự rất áp lực nên giờ chúng tôi chỉ dám thuê trọ”, Mai Lan (31 tuổi, Hà Nội) bày tỏ.

Trước thực tế đó, nhiều cặp đôi bắt đầu tìm đến các giải pháp tài chính linh hoạt hơn để biến giấc mơ an cư thành hiện thực. Một trong những lựa chọn được quan tâm là các gói vay mua nhà kỳ hạn dài, giúp giảm áp lực trả góp hàng tháng.

Đơn cử, HDBank hiện là ngân hàng đầu tiên triển khai gói vay mua nhà lên đến 50 năm - dài nhất thị trường hiện nay. Với lãi suất chỉ từ 4,5%/năm, ân hạn gốc tối đa 5 năm và vay đến 90% giá trị tài sản đảm bảo, chương trình này đặc biệt phù hợp với các gia đình trẻ - những người cần nhiều thời gian để cân đối tài chính và khởi đầu cuộc sống hôn nhân ổn định.

Kỳ hạn dài giúp giảm đáng kể số tiền phải trả mỗi tháng, tạo điều kiện để các cặp đôi vừa an cư, vừa lo cho tương lai mà không quá áp lực.

Theo chuyên gia tài chính cá nhân, mua nhà trước khi cưới không còn là “ảo tưởng” nếu cặp đôi biết lập kế hoạch tài chính sớm, chọn thời điểm và sản phẩm vay phù hợp. Thay vì dồn toàn bộ thu nhập để mua nhà trong 10-15 năm, nhiều người trẻ chọn cách vay dài, trả nhẹ, sống thoải mái hơn.

Bên cạnh đó, với mức thu nhập trung bình của người trẻ hiện nay, việc vay dài hạn giúp họ giảm rủi ro và có thêm dòng tiền để đầu tư, nuôi con hoặc chăm sóc cha mẹ. Quan trọng là biết kiểm soát chi tiêu và chọn gói vay minh bạch, linh hoạt. Do vậy, việc mua nhà trước khi cưới có thể là áp lực, nhưng cũng có thể là động lực nếu được chuẩn bị đúng cách.