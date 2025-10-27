Hermès Birkin, Loewe Puzzle hiếm 'hội ngộ' ở Hoàng thành Thăng Long

|
Triển lãm Giao điểm Tinh hoa, diễn ra tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội) ngày 22/10-02/11, đánh dấu 20 năm hình thành và phát triển của nhà bán lẻ xa xỉ Tam Sơn, đơn vị phân phối chính thức nhiều thương hiệu thời trang, làm đẹp và phong cách sống hàng đầu thế giới tại Việt Nam như Hermès, Loewe, Kenzo... Triển lãm gồm 6 không gian gần 1.000 m2 được thiết kế tỉ mỉ, đan kết trưng bày các hiện vật giàu giá trị di sản và thủ công, các tác phẩm nghệ thuật đương đại và các góc nhìn hậu trường chưa từng công bố.
Bước qua cổng vào là sảnh Giao thoa - không chỉ đóng vai trò như điểm khởi đầu mà còn là không gian đánh thức cảm xúc, nơi cái đẹp được cảm nhận qua ký ức, bản năng sáng tạo và trải nghiệm cá nhân. Tác phẩm sắp đặt Phong cảnh, đặt ở vị trí trung tâm, là kết quả hợp tác giữa nghệ sĩ trẻ Phạm Minh Hiếu và thương hiệu thủ công cao cấp Hanoia.
Ở cánh phải là các ô cửa sổ trưng bày mang dấu ấn Hermès, tái hiện từ hệ thống vitrine từng xuất hiện tại cửa hàng Hermès ở TP.HCM. Không gian giới thiệu các sản phẩm đặc trưng như túi xách Birkin - biểu tượng quyền lực của làng thời trang xa xỉ, khăn lụa Carré nổi tiếng với nghệ thuật in ấn thủ công tinh xảo, thắt lưng da thủ công và một số phụ kiện thể hiện tinh thần savoir-faire đặc trưng của nhà mốt Pháp.
Đối diện là không gian Loewe phủ sắc đỏ hoa pansy (păng xê), với mẫu túi xách Puzzle - thiết kế kinh điển do Giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson ra mắt năm 2014. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, BTC cho biết chiếc túi thuộc bộ sưu tập kỷ niệm 10 năm ra đời dòng Puzzle, từng được trưng bày tại Hong Kong (Trung Quốc) hồi tháng 6. Đây là lần đầu tiên không gian trưng bày theo ngôn ngữ này được Loewe mang đến Việt Nam.
Hành trình khám phá tiếp nối ở tầng trên với phòng Di sản, nơi giới thiệu các hiện vật quý từ kho lưu trữ của nhiều thương hiệu lâu đời. Các món đồ được lựa chọn đều mang giá trị lịch sử hoặc đánh dấu các cột mốc phát triển quan trọng tại thị trường Việt Nam, từ kỹ nghệ da thủ công, chế tác kim loại, tạo hình đồng hồ đến những sản phẩm được xem là biểu tượng thương hiệu.
Trung tâm gian phòng là các hiện vật tiêu biểu của Hermès như yên ngựa - biểu tượng cội nguồn của thương hiệu, đồng hồ Arceau, cùng chiếc túi Birkin 20 Faubourg. Đáng chú ý, sự xuất hiện của phiên bản này gây ấn tượng mạnh với giới mộ điệu, bởi đây là mẫu phiên bản giới hạn trên toàn cầu, lấy cảm hứng từ kiến trúc cửa hàng Hermès tại số 24 Rue du Faubourg Saint-Honoré (Paris). Kích thước 20 cm hiếm thấy càng khiến mẫu túi trở thành một trong những thiết kế được săn đón nhất trên thị trường sưu tầm thời trang xa xỉ.
Phòng Kiệt tác trưng bày những tuyệt tác hội tụ kỹ thuật, nghệ thuật và tinh thần của các thương hiệu, thể hiện sự tinh xảo của thủ công bậc thầy. Chẳng hạn, nhà kim hoàn hoàng gia Chaumet mang tới triển lãm chiếc vòng cổ Epi de Blé de bằng vàng, đính kim cương cắt sáng, lấy cảm hứng từ lúa mạch - biểu tượng của sự trù phú ở nước Pháp.
Trong khi đó, nhà chế tác pha lê cao cấp Lalique trưng bày một số sản phẩm như tượng Bồn tắm Pha lê hay quả địa cầu La Terre Bleue mang sắc xanh Yves Klein kinh điển.
Nằm ở vị trí trung tâm của không gian là chiếc túi Kelly Wood của Hermès, sử dụng thân gỗ nguyên khối, mặt trước mang họa tiết Bauhaus “Perspective Cavalier”, đòi hỏi ghép 60 chi tiết từ 6 loại da khác nhau để thể hiện kỹ nghệ khảm ghép bậc thầy. Món phụ kiên hiện nằm trong nhóm các thiết kế Kelly hiếm nhất và được giới sưu tầm săn đón hàng đầu trên thị trường.
Phía sau mỗi sản phẩm độc đáo là đôi tay khéo léo của người thợ thủ công. Tại căn phòng Nghệ nhân, khách tham quan được quan sát trực tiếp các công đoạn chế tác da, kỹ thuật khâu tay hay xử lý lụa, vẽ bình sơn mài..., nơi từng chi tiết được thực hiện một cách uyển chuyển và tinh tế.
Tại phòng Hoà âm, không gian được định hình bởi âm thanh chế tác của nghệ nhân: tiếng gõ, mài, khâu, đánh bóng vang lên nhịp nhàng và hòa cùng ánh sáng để tái hiện quá trình tạo tác. Không gian là kết quả hợp tác giữa hãng âm thanh Devialet và nhóm nghệ sĩ Fustic.Studio.
Khép lại hành trình là phòng Mộng ước. Thông qua các tác phẩm sắp đặt Ảnh Mộng (Ngô Đình Bảo Châu), Thiêng Thở (Nguyễn Đức Phương) và Trướng rủ màn che (Nguyễn Hoàng Giang, Bang & Olufsen và Hexagon Vietnam), căn phòng đã kiến tạo nên một giấc mơ tập thể nơi ký ức văn hoá, trực giác và bản năng thẩm mỹ dẫn dắt cho sự đổi mới.