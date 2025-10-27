Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Lifestyle

Hermès Birkin, Loewe Puzzle hiếm 'hội ngộ' ở Hoàng thành Thăng Long

  • Thứ hai, 27/10/2025 18:01 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Triển lãm "Giao điểm Tinh hoa" (Hà Nội) tái hiện di sản Hermès, Loewe và các thương hiệu xa xỉ qua kỹ nghệ thủ công, sưu tầm hiếm và trải nghiệm nghệ thuật đa giác quan.

Giao diem Tinh hoa, Trien lam thoi trang, do xa xi, Hoang thanh Thang Long, Hermes, Loewe, thuong hieu xa xi, nghe thuat thu cong, lifestyle Viet Nam, Tam Son 20 nam anh 1
Giao diem Tinh hoa, Trien lam thoi trang, do xa xi, Hoang thanh Thang Long, Hermes, Loewe, thuong hieu xa xi, nghe thuat thu cong, lifestyle Viet Nam, Tam Son 20 nam anh 2

Triển lãm Giao điểm Tinh hoa, diễn ra tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội) ngày 22/10-02/11, đánh dấu 20 năm hình thành và phát triển của nhà bán lẻ xa xỉ Tam Sơn, đơn vị phân phối chính thức nhiều thương hiệu thời trang, làm đẹp và phong cách sống hàng đầu thế giới tại Việt Nam như Hermès, Loewe, Kenzo... Triển lãm gồm 6 không gian gần 1.000 m2 được thiết kế tỉ mỉ, đan kết trưng bày các hiện vật giàu giá trị di sản và thủ công, các tác phẩm nghệ thuật đương đại và các góc nhìn hậu trường chưa từng công bố.

Giao diem Tinh hoa, Trien lam thoi trang, do xa xi, Hoang thanh Thang Long, Hermes, Loewe, thuong hieu xa xi, nghe thuat thu cong, lifestyle Viet Nam, Tam Son 20 nam anh 3Giao diem Tinh hoa, Trien lam thoi trang, do xa xi, Hoang thanh Thang Long, Hermes, Loewe, thuong hieu xa xi, nghe thuat thu cong, lifestyle Viet Nam, Tam Son 20 nam anh 4

Bước qua cổng vào là sảnh Giao thoa - không chỉ đóng vai trò như điểm khởi đầu mà còn là không gian đánh thức cảm xúc, nơi cái đẹp được cảm nhận qua ký ức, bản năng sáng tạo và trải nghiệm cá nhân. Tác phẩm sắp đặt Phong cảnh, đặt ở vị trí trung tâm, là kết quả hợp tác giữa nghệ sĩ trẻ Phạm Minh Hiếu và thương hiệu thủ công cao cấp Hanoia.
Giao diem Tinh hoa, Trien lam thoi trang, do xa xi, Hoang thanh Thang Long, Hermes, Loewe, thuong hieu xa xi, nghe thuat thu cong, lifestyle Viet Nam, Tam Son 20 nam anh 5

Ở cánh phải là các ô cửa sổ trưng bày mang dấu ấn Hermès, tái hiện từ hệ thống vitrine từng xuất hiện tại cửa hàng Hermès ở TP.HCM. Không gian giới thiệu các sản phẩm đặc trưng như túi xách Birkin - biểu tượng quyền lực của làng thời trang xa xỉ, khăn lụa Carré nổi tiếng với nghệ thuật in ấn thủ công tinh xảo, thắt lưng da thủ công và một số phụ kiện thể hiện tinh thần savoir-faire đặc trưng của nhà mốt Pháp.
Giao diem Tinh hoa, Trien lam thoi trang, do xa xi, Hoang thanh Thang Long, Hermes, Loewe, thuong hieu xa xi, nghe thuat thu cong, lifestyle Viet Nam, Tam Son 20 nam anh 6Giao diem Tinh hoa, Trien lam thoi trang, do xa xi, Hoang thanh Thang Long, Hermes, Loewe, thuong hieu xa xi, nghe thuat thu cong, lifestyle Viet Nam, Tam Son 20 nam anh 7

Đối diện là không gian Loewe phủ sắc đỏ hoa pansy (păng xê), với mẫu túi xách Puzzle - thiết kế kinh điển do Giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson ra mắt năm 2014. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, BTC cho biết chiếc túi thuộc bộ sưu tập kỷ niệm 10 năm ra đời dòng Puzzle, từng được trưng bày tại Hong Kong (Trung Quốc) hồi tháng 6. Đây là lần đầu tiên không gian trưng bày theo ngôn ngữ này được Loewe mang đến Việt Nam.
Giao diem Tinh hoa, Trien lam thoi trang, do xa xi, Hoang thanh Thang Long, Hermes, Loewe, thuong hieu xa xi, nghe thuat thu cong, lifestyle Viet Nam, Tam Son 20 nam anh 8Giao diem Tinh hoa, Trien lam thoi trang, do xa xi, Hoang thanh Thang Long, Hermes, Loewe, thuong hieu xa xi, nghe thuat thu cong, lifestyle Viet Nam, Tam Son 20 nam anh 9

Hành trình khám phá tiếp nối ở tầng trên với phòng Di sản, nơi giới thiệu các hiện vật quý từ kho lưu trữ của nhiều thương hiệu lâu đời. Các món đồ được lựa chọn đều mang giá trị lịch sử hoặc đánh dấu các cột mốc phát triển quan trọng tại thị trường Việt Nam, từ kỹ nghệ da thủ công, chế tác kim loại, tạo hình đồng hồ đến những sản phẩm được xem là biểu tượng thương hiệu.
Giao diem Tinh hoa, Trien lam thoi trang, do xa xi, Hoang thanh Thang Long, Hermes, Loewe, thuong hieu xa xi, nghe thuat thu cong, lifestyle Viet Nam, Tam Son 20 nam anh 10

Trung tâm gian phòng là các hiện vật tiêu biểu của Hermès như yên ngựa - biểu tượng cội nguồn của thương hiệu, đồng hồ Arceau, cùng chiếc túi Birkin 20 Faubourg. Đáng chú ý, sự xuất hiện của phiên bản này gây ấn tượng mạnh với giới mộ điệu, bởi đây là mẫu phiên bản giới hạn trên toàn cầu, lấy cảm hứng từ kiến trúc cửa hàng Hermès tại số 24 Rue du Faubourg Saint-Honoré (Paris). Kích thước 20 cm hiếm thấy càng khiến mẫu túi trở thành một trong những thiết kế được săn đón nhất trên thị trường sưu tầm thời trang xa xỉ.
Giao diem Tinh hoa, Trien lam thoi trang, do xa xi, Hoang thanh Thang Long, Hermes, Loewe, thuong hieu xa xi, nghe thuat thu cong, lifestyle Viet Nam, Tam Son 20 nam anh 11

Phòng Kiệt tác trưng bày những tuyệt tác hội tụ kỹ thuật, nghệ thuật và tinh thần của các thương hiệu, thể hiện sự tinh xảo của thủ công bậc thầy. Chẳng hạn, nhà kim hoàn hoàng gia Chaumet mang tới triển lãm chiếc vòng cổ Epi de Blé de bằng vàng, đính kim cương cắt sáng, lấy cảm hứng từ lúa mạch - biểu tượng của sự trù phú ở nước Pháp.
Giao diem Tinh hoa, Trien lam thoi trang, do xa xi, Hoang thanh Thang Long, Hermes, Loewe, thuong hieu xa xi, nghe thuat thu cong, lifestyle Viet Nam, Tam Son 20 nam anh 12

Trong khi đó, nhà chế tác pha lê cao cấp Lalique trưng bày một số sản phẩm như tượng Bồn tắm Pha lê hay quả địa cầu La Terre Bleue mang sắc xanh Yves Klein kinh điển.
Giao diem Tinh hoa, Trien lam thoi trang, do xa xi, Hoang thanh Thang Long, Hermes, Loewe, thuong hieu xa xi, nghe thuat thu cong, lifestyle Viet Nam, Tam Son 20 nam anh 13

Nằm ở vị trí trung tâm của không gian là chiếc túi Kelly Wood của Hermès, sử dụng thân gỗ nguyên khối, mặt trước mang họa tiết Bauhaus “Perspective Cavalier”, đòi hỏi ghép 60 chi tiết từ 6 loại da khác nhau để thể hiện kỹ nghệ khảm ghép bậc thầy. Món phụ kiên hiện nằm trong nhóm các thiết kế Kelly hiếm nhất và được giới sưu tầm săn đón hàng đầu trên thị trường.
Giao diem Tinh hoa, Trien lam thoi trang, do xa xi, Hoang thanh Thang Long, Hermes, Loewe, thuong hieu xa xi, nghe thuat thu cong, lifestyle Viet Nam, Tam Son 20 nam anh 14Giao diem Tinh hoa, Trien lam thoi trang, do xa xi, Hoang thanh Thang Long, Hermes, Loewe, thuong hieu xa xi, nghe thuat thu cong, lifestyle Viet Nam, Tam Son 20 nam anh 15

Phía sau mỗi sản phẩm độc đáo là đôi tay khéo léo của người thợ thủ công. Tại căn phòng Nghệ nhân, khách tham quan được quan sát trực tiếp các công đoạn chế tác da, kỹ thuật khâu tay hay xử lý lụa, vẽ bình sơn mài..., nơi từng chi tiết được thực hiện một cách uyển chuyển và tinh tế.

Giao diem Tinh hoa, Trien lam thoi trang, do xa xi, Hoang thanh Thang Long, Hermes, Loewe, thuong hieu xa xi, nghe thuat thu cong, lifestyle Viet Nam, Tam Son 20 nam anh 16

Tại phòng Hoà âm, không gian được định hình bởi âm thanh chế tác của nghệ nhân: tiếng gõ, mài, khâu, đánh bóng vang lên nhịp nhàng và hòa cùng ánh sáng để tái hiện quá trình tạo tác. Không gian là kết quả hợp tác giữa hãng âm thanh Devialet và nhóm nghệ sĩ Fustic.Studio.

Giao diem Tinh hoa, Trien lam thoi trang, do xa xi, Hoang thanh Thang Long, Hermes, Loewe, thuong hieu xa xi, nghe thuat thu cong, lifestyle Viet Nam, Tam Son 20 nam anh 17Giao diem Tinh hoa, Trien lam thoi trang, do xa xi, Hoang thanh Thang Long, Hermes, Loewe, thuong hieu xa xi, nghe thuat thu cong, lifestyle Viet Nam, Tam Son 20 nam anh 18

Khép lại hành trình là phòng Mộng ước. Thông qua các tác phẩm sắp đặt Ảnh Mộng (Ngô Đình Bảo Châu), Thiêng Thở (Nguyễn Đức Phương) Trướng rủ màn che (Nguyễn Hoàng Giang, Bang & Olufsen và Hexagon Vietnam), căn phòng đã kiến tạo nên một giấc mơ tập thể nơi ký ức văn hoá, trực giác và bản năng thẩm mỹ dẫn dắt cho sự đổi mới.

Nhịp thở của lụa Việt trong biệt thự Pháp cổ trăm năm tuổi

Giữa không gian biệt thự 46 Hàng Bài (Hoàn Kiếm, Hà Nội), 11 nghệ sĩ đương đại mang đến góc nhìn mới về chất liệu lụa, cùng tìm kiếm nhịp thở riêng của cái đẹp truyền thống trong đời sống hiện đại.

15:32 10/10/2025

Ký ức Trung thu dân gian sống lại giữa phố cổ Hà Nội

Triển lãm "Trăng Ta" (phường Hoàn Kiếm) không chỉ phục dựng món đồ chơi dân gian, mà còn mở ra câu chuyện bảo tồn và làm mới di sản trong đời sống đương đại.

08:00 6/10/2025

Châu Bùi, Tiểu Vy xuất hiện tại triển lãm 'Giao điểm tinh hoa'

Sự kiện diễn ra từ 22/10 đến 2/11 tại Hà Nội, quy tụ nhiều gương mặt có tiếng tại Việt Nam và là điểm hẹn của giới mộ điệu thời trang trên toàn quốc.

13:00 25/10/2025

Thu Hiền

Giao điểm Tinh hoa Triển lãm thời trang đồ xa xỉ Hoàng thành Thăng Long Hermès Loewe thương hiệu xa xỉ nghệ thuật thủ công lifestyle Việt Nam Tam Sơn 20 năm Hermès Birkin Loewe Puzzle túi Kelly Wood khăn lụa Hermès trang sức Chaumet pha lê Lalique kỹ nghệ thủ công Hà Nội sưu tầm hiếm

Cùng chuyên mục

Chi Pu, Ho Ngoc Ha me choi pickleball hinh anh

Chi Pu, Hồ Ngọc Hà mê chơi pickleball

22 giờ trước 06:33 27/10/2025

0

Các ngôi sao như Hồ Ngọc Hà hay Chi Pu thường xuyên xuất hiện trên sân pickleball trong năm nay, cho thấy niềm yêu thích với môn thể thao thịnh hành này.

Vo Doan Van Hau khoe lung tran quyen ru hinh anh

Vợ Đoàn Văn Hậu khoe lưng trần quyến rũ

22 giờ trước 05:56 27/10/2025

0

Newsfeed Rate tuần này đánh giá cao trang phục kỉ niệm cưới gợi cảm của Doãn Hải My, outfit linh hoạt giới của Kelbin Lei và đồ bơi liền thân cắt cao của Louis Phạm.

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý