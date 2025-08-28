Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

PICTURESQUE

Hình ảnh ấn tượng của 'khối yêu nước' ngày sơ duyệt diễu binh

  • Thứ năm, 28/8/2025 09:19 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Buổi sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành A80 diễn ra thành công ngày 27/8 với nhiều cung bậc cảm xúc từ trước, trong và sau sự kiện.

khoi yeu nuoc 2/9 anh 1

"Búp măng non" háo hức

Chương trình sơ duyệt diễu binh A80 ngày 27/8 kết thúc trong thời tiết mát mẻ của Hà Nội, dù trải qua 2 ngày mưa dầm do ảnh hưởng bão số 5. Cơn mưa rả rích vào sáng cùng ngày không làm mất đi tinh thần hứng khởi xem diễu binh của "khối thiếu nhi". Thậm chí, một số em bé háo hức hơn bố mẹ, nôn nao dậy sớm hơn ngày đi học, xúng xính váy áo chỉ để ra điểm cắm trại xem diễu binh. Trái ngược với nét hồn nhiên, vô tư của khối nhi đồng, biên độ cảm xúc của người dân, các cựu chiến binh rộng hơn. Họ tự hào, nhiệt thành vào ban ngày rồi chuyển dần sang sâu lắng, nghẹn ngào khi gần đến giờ diễu binh. Một số khác trầm trồ mục kích dàn khí tài hoành tráng cùng trang thiết bị hiện đại của Bộ Công an Việt Nam. Đặc biệt, nhiều chiến sĩ từng có khoảng thời gian hoạt động trong quân đội, từng tham gia chiến đấu bảo vệ non sông vỡ òa cảm xúc lúc bài Quốc ca vang lên. Tất cả tạo nên buổi sơ duyệt giàu cảm xúc và ý nghĩa.

khoi yeu nuoc 2/9 anh 2
khoi yeu nuoc 2/9 anh 3khoi yeu nuoc 2/9 anh 4
khoi yeu nuoc 2/9 anh 5
khoi yeu nuoc 2/9 anh 6khoi yeu nuoc 2/9 anh 7
khoi yeu nuoc 2/9 anh 8
khoi yeu nuoc 2/9 anh 9khoi yeu nuoc 2/9 anh 10

khoi yeu nuoc 2/9 anh 11
khoi yeu nuoc 2/9 anh 12khoi yeu nuoc 2/9 anh 13
khoi yeu nuoc 2/9 anh 14khoi yeu nuoc 2/9 anh 15
khoi yeu nuoc 2/9 anh 16
khoi yeu nuoc 2/9 anh 17

Giây phút dân và quân hòa làm một

Trên đường tiến về Quảng trường Ba Đình tập kết, chuẩn bị buổi sơ duyệt, hàng chục nghìn chiến sĩ thuộc lực lượng diễu binh, diễu hành băng qua các tuyến đường trung tâm Hà Nội trong sự cổ vũ reo hò, chào đón của nhân dân hai bên đường. Những cái vẫy tay, gói kẹo nhỏ nhét vội, nụ cười tươi tắn khi đoàn đi qua tạo nên bầu không khí thấm đãm tình dân quân trước sự kiện sơ duyệt diễu binh ngày 27/8. Theo kế hoạch, buổi tổng duyệt diễu binh sẽ diễn ra vào ngày 30/8 vào lúc 7h. Đây là lần hợp luyện cuối cùng, quan trọng nhất trước ngày Đại lễ.

khoi yeu nuoc 2/9 anh 18
khoi yeu nuoc 2/9 anh 19khoi yeu nuoc 2/9 anh 20
khoi yeu nuoc 2/9 anh 21
khoi yeu nuoc 2/9 anh 22
khoi yeu nuoc 2/9 anh 23khoi yeu nuoc 2/9 anh 24
khoi yeu nuoc 2/9 anh 25khoi yeu nuoc 2/9 anh 26
khoi yeu nuoc 2/9 anh 27
khoi yeu nuoc 2/9 anh 28khoi yeu nuoc 2/9 anh 29
khoi yeu nuoc 2/9 anh 30
Cựu binh nghẹn ngào nhớ những đồng đội đã hy sinh Cựu chiến binh nghẹn ngào nhớ về những đồng đội cùng nhau chiến đấu năm xưa, nay không còn có mặt để chứng kiến giờ phút hào hùng của Tổ quốc.

6 hormone hạnh phúc

Dopamine tạo ra động lực và cảm giác hài lòng, Endorphin mang đến cảm giác thăng hoa, trong khi Cortisol lại "sản sinh" cảm giác căng thẳng, giúp bạn có tâm trạng phấn khích để phiêu lưu ra khỏi vùng an toàn… Nếu hiểu được cơ chế hoạt động của những hormone then chốt này, bạn có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của mình, như tác giả David JP Phillips bật mí trong cuốn sách Cho đời nhẹ lên cao.

Bạn gái chiến sĩ A80: 'Diễu binh về anh ấy sẽ cưới em'

Trong ngày sơ duyệt diễu binh, nhiều cô gái trẻ đến điểm tập kết từ sớm để chờ người yêu, tranh thủ gặp mặt trong vài phút ngắn ngủi cuối buổi tập.

2 giờ trước

Giọt nước mắt của các cựu chiến binh trong đêm sơ duyệt diễu binh

Các cựu chiến binh bật khóc khi hát Quốc ca, đặc biệt tự hào khi nhìn thế hệ trẻ tiếp bước diễu binh khí thế trên đường phố Hà Nội.

3 giờ trước

Nhóm phóng viên

Ảnh: Thuận Thắng, Phương Lâm, Quang Thông, Linh Huỳnh, Châu Sa, Thúy Hạnh, Thu Hiền

khối yêu nước 2/9 Búp măng non Diễu binh Bão số 5 khối yêu nước

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý