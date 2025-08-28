Hình ảnh ấn tượng của 'khối yêu nước' ngày sơ duyệt diễu binh

"Búp măng non" háo hức
Chương trình sơ duyệt diễu binh A80 ngày 27/8 kết thúc trong thời tiết mát mẻ của Hà Nội, dù trải qua 2 ngày mưa dầm do ảnh hưởng bão số 5. Cơn mưa rả rích vào sáng cùng ngày không làm mất đi tinh thần hứng khởi xem diễu binh của "khối thiếu nhi". Thậm chí, một số em bé háo hức hơn bố mẹ, nôn nao dậy sớm hơn ngày đi học, xúng xính váy áo chỉ để ra điểm cắm trại xem diễu binh. Trái ngược với nét hồn nhiên, vô tư của khối nhi đồng, biên độ cảm xúc của người dân, các cựu chiến binh rộng hơn. Họ tự hào, nhiệt thành vào ban ngày rồi chuyển dần sang sâu lắng, nghẹn ngào khi gần đến giờ diễu binh. Một số khác trầm trồ mục kích dàn khí tài hoành tráng cùng trang thiết bị hiện đại của Bộ Công an Việt Nam. Đặc biệt, nhiều chiến sĩ từng có khoảng thời gian hoạt động trong quân đội, từng tham gia chiến đấu bảo vệ non sông vỡ òa cảm xúc lúc bài Quốc ca vang lên. Tất cả tạo nên buổi sơ duyệt giàu cảm xúc và ý nghĩa.
Giây phút dân và quân hòa làm một
Trên đường tiến về Quảng trường Ba Đình tập kết, chuẩn bị buổi sơ duyệt, hàng chục nghìn chiến sĩ thuộc lực lượng diễu binh, diễu hành băng qua các tuyến đường trung tâm Hà Nội trong sự cổ vũ reo hò, chào đón của nhân dân hai bên đường. Những cái vẫy tay, gói kẹo nhỏ nhét vội, nụ cười tươi tắn khi đoàn đi qua tạo nên bầu không khí thấm đãm tình dân quân trước sự kiện sơ duyệt diễu binh ngày 27/8. Theo kế hoạch, buổi tổng duyệt diễu binh sẽ diễn ra vào ngày 30/8 vào lúc 7h. Đây là lần hợp luyện cuối cùng, quan trọng nhất trước ngày Đại lễ.
