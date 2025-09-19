Hòa mình vào lễ hội bia Đức Oktoberfest tại The Long Times Square

Ngày 2-3/10, The Long @ Times Square sẽ chính thức chào đón sự kiện Oktoberfest, mang trọn vẹn không khí Bavaria sôi động về giữa lòng thành phố.

Khởi nguồn từ một lễ hội ăn mừng vụ mùa bội thu ở Bavaria, Oktoberfest - hay còn gọi là "Lễ hội tháng 10" - đã trở thành một biểu tượng văn hóa không thể thiếu của Đức và được mệnh danh là lễ hội bia lớn nhất thế giới. Tổ chức thường niên tại Munich, đây là dịp để người dân Đức tận hưởng không khí lễ hội, và đầy tự hào giới thiệu ẩm thực, bia thủ công cùng những nét văn hoá độc đáo của mình đến bạn bè quốc tế.

Với vị trí đắc địa trải dài xuyên suốt hai mặt đường Nguyễn Huệ và Đồng Khởi, The Long @ Times Square hứa hẹn là điểm đến lý tưởng của lễ hội bia Đức năm nay.

The Long @ Times Square mang đến cho khách hàng trải nghiệm không khí lễ hội đầy náo nhiệt với nhiều hoạt động như thưởng thức giai điệu rộn ràng của ban nhạc truyền thống Đức, thử thách sự dẻo dai với cuộc thi nâng cốc bia (Beer stein holding) và tham gia rút thăm may mắn với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Những hoạt động hứa hẹn mang đến một đêm tiệc bùng nổ và đáng nhớ.

Bên cạnh không khí lễ hội nhộn nhịp, linh hồn của Oktoberfest còn nằm ở trải nghiệm ẩm thực và bia thủ công Đức. Tiêu điểm của lễ hội là việc thực khách có thể thưởng thức không giới hạn các loại bia Đức chất lượng cao như Krombacher đậm đà, hay đa dạng hóa lựa chọn với các dòng bia nhập khẩu như Belgo, Edelweiss cùng nhiều loại bia thủ công địa phương.

Khác với những loại bia thông thường, tại lễ hội Oktoberfest, tất cả dòng bia đều được sản xuất và tuyển chọn từ những nguyên liệu thiên nhiên và theo quy trình nghiêm ngặt để mang đến hương vị đậm đà khó quên. Trải nghiệm ẩm thực tại lễ hội trở nên trọn vẹn hơn với các món ăn truyền thống, được xem là biểu tượng của tinh thần hiếu khách Đức. Người Đức tin rằng việc cùng nhau thưởng thức những chiếc xúc xích nóng hổi sẽ tạo cảm giác gần gũi và thân thiện cho khách phương xa. Bên cạnh đó, các món ăn kinh điển như giò heo nướng giòn hay bánh mì pretzel cũng là những nét chấm phá hoàn hảo, mang đến một trải nghiệm văn hóa ẩm thực độc đáo và đầy kết nối khi đến với Oktoberfest.

Trải nghiệm lễ hội Oktoberfest bao gồm gói bia không giới hạn giá từ 988.000 đồng/khách, với những trải nghiệm ẩm thực Đức với thực đơn đa dạng món ăn và thưởng thức ban nhạc truyền thống của Đức, tham gia trò chơi và rút thăm trúng thưởng. Lễ hội phục vụ vào ngày 2 và 3/10 từ 18h, độc giả liên hệ hotline 02838236688 hoặc email restaurant@thereveriesaigon.com để đặt chỗ.