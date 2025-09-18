Học bạ sẽ được tích hợp với VNeID

Trong thời gian tới, học bạ số và văn bằng số, hồ sơ học tập suốt đời của công dân sẽ được tích hợp với VNeID.

Bộ GD&ĐT dự kiến tích hợp học bạ với VNeID. Ảnh: Duy Hiệu.

Tại Hội nghị Giáo dục đại học năm 2025, khi bàn về những nhiệm vụ bắt buộc trong thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói rằng hai cơ sở dữ liệu kết nối VNeID là học bạ số và văn bằng số, hồ sơ học tập suốt đời của công dân sẽ được tích hợp với VNeID.

Ngoài ra, bộ trưởng cũng yêu cầu các trường triển khai nhanh một số lĩnh vực đào tạo có gắn kết với nhu cầu công nghệ cao; triển khai nhanh hơn quá trình chuyển đổi số, áp dụng trí tuệ nhân tạo trong toàn ngành.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng kho học liệu mở, thu hút chuyên gia, giải quyết đầu tư công, triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về hiện đại hóa giáo dục đào tạo với nguồn lực rất lớn.

Trước đó, vào cuối tháng 8, Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025 cũng từng đề cập vấn đề này. Cụ thể, hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo đã cơ bản hoàn thiện với hơn 24,55 triệu hồ sơ được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia.

Đặc biệt, hệ thống tuyển sinh trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đã đạt mức “toàn trình”, cho phép 100% thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng hoàn toàn trực tuyến.

Đến nay, hơn 10 triệu học bạ cùng hơn 1,5 triệu văn bằng tốt nghiệp THPT đã được số hóa, đồng bộ vào cơ sở dữ liệu tập trung của Bộ GD&ĐT và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia, ví điện tử VNeID.

Người học có thể tra cứu thông tin học bạ, văn bằng trên ứng dụng VNeID. Dự kiến, sau ngày 2/9/2025, dữ liệu học bạ số và văn bằng số phát hành chính thức sẽ được tích hợp để người học dễ dàng tra cứu.

Từ năm học 2025-2026, Bộ GD&ĐT cũng sẽ triển khai đại trà học bạ số trên phạm vi toàn quốc ở tất cả các bậc học, đồng thời áp dụng văn bằng số từ cấp THPT đến sau đại học.

Bên cạnh đó, dữ liệu các văn bằng đã cấp trước đây cũng sẽ được số hóa. Bộ đang xây dựng và hoàn thiện thể chế để học bạ số, văn bằng số, chứng chỉ trở thành tài liệu chính thức thay thế giấy tờ truyền thống trong các thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến.