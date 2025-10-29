Phụ huynh hành hung giáo viên sẽ bị xử lý thế nào?

Vụ phụ huynh xông vào trường học ở Tây Ninh hành hung giáo viên đang dấy lên cảnh báo nghiêm khắc về bạo lực học đường.

Đoạn video đăng tải cảnh người thân nữ sinh lớp 10 vào trường tìm gặp thầy giáo T. Ảnh: Cắt từ clip.

Sở GD&ĐT tỉnh Tây Ninh cùng các cơ quan chức năng đang khẩn trương xác minh, làm rõ một sự việc phức tạp liên quan đến hai hành vi vi phạm nghiêm trọng: Giáo viên nhắn tin thân mật với học sinh và phụ huynh xông vào trường học hành hung giáo viên.

Khi hành vi vượt ranh giới chuyên môn

Sự việc xảy ra tại trường THPT Rạch Kiến (xã Rạch Kiến). Theo báo cáo ban đầu của nhà trường, vào ngày 20/10, nữ sinh lớp 10A7 N.T.T.L. đã phản ánh về việc thầy N.V.T., giáo viên Giáo dục Quốc phòng, có hành vi nhắn tin thân mật và đụng chạm cơ thể em. Em này mong muốn sự việc chấm dứt để có thể yên tâm học tập.

Mặc dù thầy T. đã thừa nhận việc nhắn tin và cam kết chấm dứt, sự việc đã leo thang vào chiều 27/10, khi hai phụ huynh đã xông thẳng vào phòng giáo viên, hành hung thầy T. cùng những người can ngăn.

Nhà trường đã lập tức báo Công an xã Rạch Kiến để xử lý. Các cơ quan chức năng nhấn mạnh hiện sự việc mới dừng ở mức tố cáo ban đầu và chưa có kết luận chính thức về sai phạm của giáo viên, mọi thông tin đang được thu thập và xử lý theo quy trình nhằm bảo đảm công bằng cho tất cả các bên liên quan.

Vụ việc này đặt ra vấn đề nhức nhối về sự chuyên nghiệp và đạo đức của người thầy, khi hành vi nhắn tin thân mật của giáo viên với học sinh, bất kể nội dung là gì, đều được xem là hành vi vượt qua ranh giới sư phạm.

Thạc sĩ quản lý giáo dục Vũ Diễm, chuyên gia tâm lý học đường nhận định trong mối quan hệ thầy - trò, giáo viên luôn ở vị thế quyền lực cao hơn. Việc nhắn tin thân mật, dù chỉ là :quan tâm" thông thường, cũng dễ gây hiểu lầm, tạo ra áp lực tâm lý và thậm chí là mầm mống của sự lạm dụng vị thế.

Bà Diễm cho rằng khi nhận được tố cáo, ban giám hiệu cần phải ngay lập tức đình chỉ công tác giảng dạy của giáo viên để phục vụ điều tra, đây là nguyên tắc tối thượng nhằm bảo vệ học sinh và tính nghiêm minh của môi trường sư phạm.

Bạo lực là vi phạm pháp luật với khung xử lý nghiêm khắc

Song song với việc làm rõ hành vi của giáo viên, hành vi hành hung giáo viên của phụ huynh, bất kể động cơ là bảo vệ con, đều là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng và phá vỡ kỷ cương học đường.

Luật sư Nguyễn Văn Dương, Giám đốc Công ty luật TNHH Andy Law, phân tích rõ ràng về chế tài, hành vi xông vào trường học hành hung người khác là vi phạm pháp luật. Luật sư Dương cho biết phụ huynh có thể đối diện với hai cấp độ xử lý tùy theo mức độ nghiêm trọng của vụ việc.

Ở cấp độ nhẹ, nếu hành vi xâm phạm thân thể nhà giáo mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, phụ huynh sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt tiền có thể lên tới 30 triệu đồng đối với hành vi xâm phạm danh dự, thân thể người khác.

Ở cấp độ nghiêm trọng hơn, nếu hành vi gây ra thương tích cho thầy giáo hoặc có tính chất gây rối nghiêm trọng tại môi trường công cộng như trường học, phụ huynh có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, hành vi gây náo loạn, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự xã hội có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm theo tội gây rối trật tự công cộng (Điều 318).

Nếu hành vi gây tổn thương cơ thể cho giáo viên, dù tỷ lệ tổn thương dưới 11% nhưng được thực hiện với tính chất côn đồ (như hành vi hành hung trong môi trường giáo dục), phụ huynh có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm theo tội cố ý gây thương tích (Điều 134).

Luật sư Dương khuyến nghị khi phát hiện con mình bị xâm hại hay quấy rối, phụ huynh cần giữ bình tĩnh, thu thập chứng cứ. Kênh giải quyết đúng đắn nhất là làm việc với ban giám hiệu, Phòng/Sở GD&ĐT và công an - những cơ quan có thẩm quyền xử lý. Bạo lực là hoàn toàn đi ngược lại mục đích giáo dục và tính nghiêm minh của pháp luật.

"Vụ việc tại Tây Ninh là một lời cảnh tỉnh đắt giá. Các cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc để xử lý nghiêm minh, tạo tiền lệ mạnh mẽ, nhằm tái lập niềm tin và kỷ cương trong môi trường sư phạm", luật sư nêu.