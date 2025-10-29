Câu trả lời suýt đúng gây tiếc nuối của thí sinh chung kết Olympia

Nam sinh của trường THPT chuyên Quốc học Huế trả lời đúng câu hỏi Về đích, song vẫn không được ghi điểm vì quên một điều quan trọng.

Lê Quang Duy Khoa tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025. Ảnh: Trần Hiền.

Ở trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025, thí sinh Lê Quang Duy Khoa, học sinh trường THPT chuyên Quốc học - Huế (TP Huế), gây ấn tượng khi trả lời đúng câu hỏi khó trong lĩnh vực vật lý và toán học.

Cụ thể, bước vào phần thi Về đích, Duy Khoa tạm xếp thứ ba với 140 điểm và quyết định chọn gói câu hỏi 20-30-30 điểm.

Nam sinh nhận được câu hỏi số 2 với nội dung: "Để đo tốc độ âm trong gang, một nhà vật lý đã dùng một ống bằng gang dài 951,25 m. Một người đập một nhát búa vào một đầu ống gang, một người ở đầu kia nghe thấy hai tiếng gõ, một truyền qua gang và một truyền qua không khí trong ống. Hai tiếng gõ cách nhau 2,5s. Biết tốc độ âm trong không khí là 340 m/s. Hãy tính tốc độ âm trong gang, làm tròn đến chữ số hàng đơn vị".

Duy Khoa đã ngồi hẳn xuống để tập trung tính toán. Chưa hết thời gian, nam sinh đưa ra câu trả lời "3.194,3 m/s", nhưng đáp án không được chấp nhận. Sau đó, MC mời các thí sinh còn lại bấm chuông. Bảo Khánh là người nhanh tay nhất và chọn đáp án 180 m/s, tuy nhiên, đây cũng không phải là câu trả lời chính xác.

Khi MC Khánh Vy công bố cách giải và đáp án đúng, Duy Khoa không giấu được sự tiếc nuối, liên tục ôm mặt rồi cúi đầu xuống sân khấu. Thực tế, nam sinh đã tính đúng song đã quên một yêu cầu nhỏ trong đề bài nên không ghi điểm ở câu này.

"Duy Khoa đã tính ra kết quả đúng, tuy nhiên còn thiếu sót một yêu cầu của chương trình là làm tròn đến hàng đơn vị cuối cùng", MC Khánh Vy giải thích và thốt lên "Em đã vô cùng xuất sắc Khoa ạ. Em rất giỏi!".

Theo MC Khánh Vy, cách giải như sau:

"Gọi tốc độ âm thanh trong gang là V (m/s). Khi đó ta có phương trình: 951,25/340 - 951,25/V = 2,5 (s).

Giải phương trình trên, ta được kết quả V = 3.194,3 m/s. Làm tròn đến hàng đơn vị, V = 3.194 m/s".

Kết quả trên khiến nhiều người tiếc nuối cho Duy Khoa. Trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng với câu trả lời tiệm cận đáp án đúng, MC nên hỏi ý kiến ban cố vấn để đánh giá lại câu trả lời theo nhiều góc độ. Nếu câu trả lời thể hiện sự suy luận, tính toán hợp lý, chương trình nên linh hoạt xem xét việc tính điểm một phần hoặc trao điểm cộng cho nam sinh.

Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng trong một cuộc thi trí tuệ, kỷ luật và tính khách quan của luật chơi phải được đặt lên trên cảm xúc cá nhân hay sự tiếc nuối của khán giả. Dù có tiếc nuối cho Duy Khoa, song việc giữ vững luật chơi là điều cốt yếu để bảo đảm uy tín và công bằng của chương trình.

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 diễn ra lúc 8h30 ngày 26/10. Vượt qua hàng trăm đối thủ, bốn thí sinh chơi chung kết đều là học sinh lớp 12, gồm:

Lê Quang Duy Khoa

Đoàn Thanh Tùng, học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội.

Nguyễn Nhựt Lam, trường THPT Cái Bè, Đồng Tháp.

Chung cuộc, Lê Quang Duy Khoa cùng xếp thứ ba với 180 điểm. Trong khi đó, với màn bứt phá ngoạn mục ở phần Về đích, Bảo Khánh xuất sắc giành vòng nguyệt quế trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025.