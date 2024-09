Học sinh Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục nghỉ học vì mưa lũ

Do mưa lớn kéo dài và gây ngập lũ tại một số khu vực, nhiều trường học ở Nghệ An, Hà Tĩnh quyết định cho trẻ tạm nghỉ trong ngày 23/9.

Mưa lớn khiến nhiều trường học ở Hà Tĩnh bị ngập. Ảnh: Hương Sơn 24/7.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 23/9, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 40-80mm, cục bộ có nơi trên 130mm.

Từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế cũng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-90mm, có nơi trên 150mm.

Do tình hình mưa lớn kéo dài, gây ngập sâu ở nhiều khu vực, tỉnh Hà Tĩnh quyết định cho gần 11.000 học sinh tại 22 trường nghỉ học. Trường cho trẻ nghỉ tránh mưa lũ chủ yếu tập trung ở các chuyện Hương Sơn, Đức Thọ, Hương Khê, Nghi Xuân.

Huyện Hương Sơn là địa phương ghi nhận tình hình mưa lũ phức tạp nên Phòng GD&ĐT huyện quyết định cho học sinh ở 17 trường các cấp (ngoại trừ THPT) nghỉ học. Theo Báo Hà Tĩnh, phòng giáo dục huyện cũng đề nghị các địa phương và phụ huynh quan tâm công tác đảm bảo an toàn cho trẻ.

Huyện Hương Khê cũng ghi nhận hơn 3.300 học sinh nghỉ học do một số tuyến đường ngập cục bộ. Địa phương đã được chỉ đạo theo sát tình hình để đảm bảo an toàn cho học sinh cũng như di dời cơ sở vật chất để tránh thiệt hại.

Tại tỉnh Nghệ An, do mưa to gây ngập nhiều tuyến đường, nhiều trường ở TP Vinh cũng thông báo cho trẻ nghỉ học từ sáng 23/9.

Theo Báo Nghệ An, một số trường ở TP Vinh cho trẻ nghỉ học bao gồm trường Phổ thông Thực hành Sư phạm (Đại học Vinh), THCS Nghi Kim, Tiểu học Nghi Phú, THPT Huỳnh Thúc Kháng, THCS Lê Mao, THPT Hà Huy Tập.

Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, mưa lớn trên địa bàn tỉnh có khả năng kéo dài đến ngày 24/9. Do đó, nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du đập, công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn quyết định điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Sơn bằng hình thức mở các cửa van đập tràn và phát điện qua các tổ máy. Dự kiến từ 14h ngày 23/9, hồ chứa thủy điện Hương Sơn sẽ bắt đầu mở cửa các van đập tràn. Lưu lượng nước qua các cửa van đập tràn dự kiến là 15,4-92 m3/giây.