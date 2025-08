Học sinh Trung Quốc bắt đầu 'ngó lơ' đại học tốp đầu

Bê bối 'đầu độc' trẻ mầm non gây rúng động Trung Quốc

Hàng trăm trẻ mầm non tại tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) bị ngộ độc chì do nhà trường dùng phẩm màu công nghiệp. Mức chì trong cơ thể các em cao gấp 400.000 lần so với mức cho phép.