Hội An là điểm đến 'đáng tiền' nhất mùa đông

Hội An dẫn đầu hạng mục “đường xa tiết kiệm nhất” nhờ chi phí lưu trú - ăn uống dễ chịu, trải nghiệm đa dạng và giá dịch vụ minh bạch.

Du khách chụp ảnh i tích Chùa Cầu sau khi trùng tu. Ảnh: Phạm Thắng.

Không cần chi tiêu “mạnh tay” để có một kỳ nghỉ trốn rét. Theo Time Out, Hội An (Việt Nam) đứng đầu nhóm điểm đến đường xa tiết kiệm nhất cho mùa đông 2025 (đối với khách quốc tế) nhờ chi phí tại chỗ như khách sạn, ẩm thực, trải nghiệm... rất dễ chịu so với chất lượng nhận được.

Theo tạp chí chuyên du lịch toàn cầu, Việt Nam được đề xuất là lựa chọn lý tưởng vào tháng 1, khi miền Nam duy trì mức nhiệt khoảng 27°C, còn miền Bắc, miền Trung bớt mưa, thuận đường khám phá.

Trục hành trình gợi ý trải nghiệm Việt Nam mùa này có thể bắt đầu từ Hà Nội (dạo phố cổ, nghe jazz, thử ẩm thực đường phố), xuôi vào Hội An (đèn lồng bên sông Hoài, món cao lầu, biển An Bàng, chợ đêm rộn ràng) rồi kết thúc ở TP.HCM (nhịp sống sôi động, khu phố đa văn hóa). Lợi thế lớn của Việt Nam là chi phí hợp lý, dễ tùy biến theo túi tiền mà vẫn đủ đầy trải nghiệm.

Trong đó, Hội An nổi bật là điểm đến cho khách quốc tế vào mùa đông năm nay. Bảng xếp hạng công bố đầu tháng 9 tổng hợp chi phí thường nhật ở nhiều hạng mục (ăn uống, đồ uống, lưu trú, hoạt động), cho thấy du khách Âu-Mỹ có thể tận hưởng nhiều hơn với cùng ngân sách khi chọn Hội An làm điểm dừng.

Đông đảo khách ngoại dạo chơi Hội An. Ảnh: Phạm Thắng, Thanh Đức.

Tại đây, chi phí “tại chỗ” nhìn chung rất dễ chịu với nhiều lựa chọn theo túi tiền. Về lưu trú, khách sạn hạng tiết kiệm phổ biến khoảng 14- 25 USD /đêm, trong khi phân khúc tầm trung dao động quanh khoảng 50 USD /đêm, đủ thoải mái cho các kỳ nghỉ ngắn ngày lẫn lưu trú dài hơn.

Nếu lên kế hoạch hợp lý, tổng chi cho một tuần (gồm lưu trú, ăn uống, đi lại cơ bản và một số hoạt động tham quan) có thể xoay quanh khoảng 350 USD /người. Khoản ngân sách này đủ để trải nghiệm “đúng chất” Hội An mà không phải cắt giảm những điểm nhấn đặc trưng. Ăn uống là một lợi thế rõ rệt: món đường phố thường 1- 3 USD /phần, các quán địa phương 3- 7 USD /bữa; bia địa phương phổ biến 0,5– 2 USD /chai. Nhờ vậy, du khách có thể thử nhiều hương vị, từ cao lầu, mì Quảng đến các món hải sản mà vẫn kiểm soát tốt chi phí mỗi ngày.

Về tham quan, vé Phố cổ hiện 120.000 đồng/người lớn, cho phép bạn vào các di tích tiêu biểu và dạo phố đèn lồng về đêm. Trải nghiệm thuyền đèn lồng trên sông Hoài có bảng giá niêm yết: 170.000 đồng cho 1-3 khách hoặc 220.000 đồng cho 4-5 khách, phù hợp cho cả cặp đôi lẫn nhóm bạn nhỏ.

Di chuyển từ Đà Nẵng đến Hội An (khoảng 30 km) cũng thuận tiện với taxi hoặc xe công nghệ, giá thường 250.000-450.000 đồng/chuyến (tương đương 10- 18 USD ). Gộp lại, mức giá minh bạch và “mềm” ở hầu hết hạng mục giúp Hội An trở thành điểm đến tiết kiệm mà vẫn trọn vẹn trải nghiệm.

Đứng sau bảng xếp hạng là Cape Town (Nam Phi) với rượu vang khoảng 3 USD /ly, điểm nhấn Núi Bàn, khu Bo-Kaap và bãi Boulders có chim cánh cụt. Thứ ba Bali (Indonesia), chi phí “mềm”, cocktail từ 6 USD , vẫn còn nhiều bãi yên ả ở bờ nam. Các điểm đáng chú ý khác: Mombasa, Tokyo, Colombo, Penang, Delhi, Phuket, Santiago.

Ngoài ra, Time Out gợi ý các điểm đến theo chủ đề mùa đông rất đáng tham khảo. Chẳng hạn, Thái Lan nếu muốn nghỉ dưỡng bên bãi biển, Cape Town (Nam Phi) cho kỳ nghỉ đô thị ngắn ngày, Tenerife (Tây Ban Nha) ấm áp bậc nhất châu Âu, Namibia lý tưởng cho động vật hoang dã, Cartagena (Colombia) cho nghệ thuật...

Time Out là thương hiệu truyền thông - du lịch toàn cầu uy tín, chuyên gợi ý “đi đâu, ăn gì, chơi gì” tại các thành phố trên thế giới. Ra đời ở London năm 1968 (sáng lập: Tony Elliott), Time Out phát triển hệ thống ấn bản địa phương do các nhà báo bản địa biên soạn, tập trung vào trải nghiệm thực tế, khuyến nghị ‘local & expert’, và các bảng xếp hạng như “best city”, “best restaurants”, “best bars”…