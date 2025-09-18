Hôm nay tuyên án Chủ tịch Thuận An cùng nhóm đồng phạm 'thông thầu'

Sau 10 ngày xét xử và nghị án, chiều 18/9, TAND TP Hà Nội sẽ ra phán quyết với cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng, cùng 27 đồng phạm trong vụ án "thông thầu".

Trước đó, nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Duy Hưng mức án 10-11 năm tù; Trần Anh Quang (SN 1985, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An) 6-7 năm tù cùng về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Viện Kiểm sát cũng đề nghị toà tuyên phạt bị cáo Lê Ô Pích (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) mức án 3-4 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bị cáo Phạm Thái Hà, bị đề nghị 5-6 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Các bị cáo còn lại, căn cứ tính chất, hành vi phạm tội của từng người, Viện Kiểm sát đề nghị mức án thấp hơn.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng.

Theo Kiểm sát viên, quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của Dự án tại Gói thầu số 07 Dự án cầu Đồng Việt (tỉnh Bắc Giang cũ); Gói thầu số 26 giai đoạn 1 Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (tỉnh Tuyên Quang); Gói thầu số 13 Dự án đường ven sông Hạ Long - Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh); Gói thầu số 02 Dự án cầu Vĩnh Tuy, giai đoạn 2 (Hà Nội) và Gói thầu XD01, XD02 Dự án Quốc lộ 14E (Bộ Giao thông vận tải cũ), bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan Nhà nước, trong đó có bị cáo Phạm Thái Hà để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ Giao thông vận tải.

Từ tác động của ông Hà, bị cáo Nguyễn Duy Hưng trực tiếp đến gặp, đặt vấn đề nhờ lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND các tỉnh và lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải, chỉ đạo nhân viên cấp dưới cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công dự án.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Tiếp đó, Hưng chỉ đạo nhân viên của Tập đoàn phối hợp với các công ty do Tập đoàn mời hoặc các công ty do các Ban Quản lý dự án giới thiệu, chỉ định để tạo liên danh rồi "thông đồng, móc ngoặc" với các cá nhân là lãnh đạo Ban Quản lý dự án các tỉnh, Ban Quản lý dự án 4 thuộc Bộ Giao thông vận tải cũ và đơn vị tư vấn để phối hợp, tham gia ngay từ giai đoạn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, kỹ thuật, dự toán.

Nguyễn Huy Hưng cũng chỉ đạo nhân viên của Tập đoàn mời các đơn vị này tham gia góp ý xây dựng hồ sơ mời thầu; cung cấp, tiếp nhận tài liệu, dữ liệu của hồ sơ mời thầu trước khi phát hành; gửi hồ sơ dự thầu để chấm trước; thỏa thuận chi tỷ lệ % tiền "cơ chế" cho các cá nhân có trách nhiệm trong việc chỉ đạo, thực hiện các gói thầu, dự án để các cá nhân này chỉ đạo cấp dưới và phối hợp, cùng thực hiện hành vi vi phạm Luật Đấu thầu.

Các hành vi đều "theo yêu cầu" của Tập đoàn Thuận An, qua đó tạo điều kiện cho Thuận An và liên danh các nhà thầu trúng thầu, thi công các gói thầu, hưởng lợi bất chính, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 120 tỷ đồng .